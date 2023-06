Espegren ble helten for Birkenes

Knut Arild Espegren sto for den avgjørende scoringen for Birkenes i 2-1-seieren over Vindbjart 3 på Moseidmoen Umbrokunstgress i 5. divisjon, Agder i fotball for menn torsdag. Vindbjart 3 har tapt de siste to kampene.