Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl ble helten for Jerv/Imås

Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl sto for den avgjørende scoringen for Jerv/Imås i 2-1-seieren over Mandalskameratene på Levermyr kunstgress i G14 1. divisjon, Agder - Avdeling 2 høst. Det stoppet Jerv/Imås' tapsrekke, som var uten poeng på de tre siste kampene.