Hat-trick i lokaloppgjøret

Sondre Andersen scorer 1-0-målet i onsdagens kamp på Moseidmoen. Foto: Stian Bøe

Sondre Andersen ledet an med tre av målene i 4-1-seieren over Torden i 6. divisjon i fotball for menn onsdag. Vindbjart 3 har vunnet alle kampene sine hittil i år.