Rettore-dobbel for Sandnes Ulf 2

Sebastian Storm Rettore sto fram med to scoringer da Sandnes Ulf 2 seiret 4-0 over Mandalskameratene i 3. divisjon, 3. Divisjon Avd. 2 i fotball for menn lørdag. Mandalskameratene har gått poengløse av banen i fem strake kamper.