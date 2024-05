Start slo Arendal i målfest

Ina Andresen førte an med to av målene i 6-0-seieren over Arendal i 2. divisjon, Avdeling 1 mandag. Arendal har ikke tatt poeng på sine fem første kamper.

Til pause sto det 0–0. Etter en enorm andreomgang for Start ble resultatet et helt annet. Foto: Nicolai Gaustad Olsen