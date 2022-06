Målshow for Just og Vigør 2

Selv om Just bommet på to straffespark, vant laget 4–2 over Vigør 2 i tirsdagens 6. divisjonskamp. Foto: Privat

Benjamin Kloster scoret to av målene og hjalp Just til 4-2-seier over Vigør 2 i 6. divisjon i fotball.