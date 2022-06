Just fortsatte seiersrekken mot Søgne

Just G13. Bakre rekke fra venstre: Noah Tveit, Mathias Seljevoll Moen, Sebastian Iversen Gitmark, Oliver Solvang Langseth, Mario Gjerrud Matanda, Adrian Garshol, Lukas Lervåg og Endre Solhaug. Fremre rekke fra venstre: Odd Einar Juliussen, Erik André Ryen, Brian Matheo Løvdal Halvorsen, Hoshang Khojazada og Benjamin Thu Kro. Liggende fremst: Erik Sebastian Løkås Røed. Fraværende: Leander Topstad Nygård, Benedicte Foss Hofstædter, Lucas Lundgreen Hansen og Karsten Aalefjær. Foto: Privat

Just lå under 1-2, men snudde til 4-2-seier over Søgne i G13 2. divisjon. Det var Justs tredje seier på rad.