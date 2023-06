Aimee Martine Kvanvik Liland avgjorde for Kvinesdal / Knaben og Fjotland

Aimee Martine Kvanvik Liland sto for den avgjørende scoringen for Kvinesdal/Knaben og Fjotland i 1-0-seieren over FLIK på Eramet Kvinesdal kunstgress i J13 2. divisjon, Avdeling 1 - Vår. Det var Kvinesdal/Knaben og Fjotlands første poeng på sju kamper.