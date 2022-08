Knepent tap for Randesund/Amazon 2 mot Gimletroll

Randesund/Amazon 2 bak fra venstre: Stine Solvik, Vilde Strandberg, Lisa Kivle Westergren, Agate Gravdahl, Helle Margrethe Olsen, Ella Gullvåg, Margrethe Johnson og Maria Vang. Foran fra venstre: Maya Tveiten Henriksen, Sara Bogstrand Tønnesen, Iselin Tia Glomset, Kristiane Marie Aas, Maren Røyrås Ourom, Lilli Fosseng Foss, Madelen Hjort Tønnesen og Lea Nadine Rike Nahiry. Foto: Jarle Govert Marum Lervik

Innbytter Sandra Sofie Eilertsen sto for den avgjørende scoringen for Gimletroll i 3-2-seieren over Randesund/Amazon 2 på Sukkevann kunstgress onsdag.