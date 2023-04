Mohammadi var giftig foran mål - scoret hattrick

Mandalskameratene 2 måtte seg seg slått 1-4 da Dawuod Mohammadi ledet an med tre av målene for Våg 3 i 6. divisjon, Agder - Avdeling 1 fredag. Mandalskameratene 2 har tapt sine to siste kamper.