Agder Brass vant NM-kvalifisering

Agder Brass vant årets kvalifisering og er klar for NM i 3. divisjon brass i 2022.

Agder Brass fra en tidligere fremføring. Foto: Privat

Trond Kristiansen Agder Brass

Agder Brass er det beste amatørkorpset i Agder, med medlemmer fra store deler av fylket. Studenter er også en viktig del av medlemsmassen. Vi deltar i normale tider årlig på nasjonale konkurranser som Siddis Brass i Stavanger, Oslo Brassfestival og NM i brass i Grieghallen i Bergen og har også deltatt på Oslo Brassfestival.

Vi leverer også konserter gjennom sesongen over så mye av fylket som det vi kan nå over, ofte i samarbeid med lokale aktører.

Istedenfor å resignere overfor koronapandemien fant Agder Brass ut at vi ville jobbe knallhardt framfor å la denne utfordrende perioden bli et hvileskjær slik den fort kunne ha blitt.

Trygge smittevernløsninger fant vi – med renhold og avstand etter forskriftene. Et mål å jobbe mot er viktig, og da ble det naturlig å satse på å gjenerobre plassen vår i 3. divisjon

NM brass som vi så forsmedelig tapte i årets NM.

Fra opptaksdag 12. oktober. Foto: Privat

Som sagt så gjort: Vi meldte oss på kvalifiseringen. Årets kvalifiseringsstykke for 3. divisjon var «Challenging Brass» av Gilbert Vinter. Det er et klassisk stykke musikk, originalskrevet for brassband i 1966.

Etter en måneds hard og intens jobbing, på tross av korona, ble et opptak av årets

kvalifiseringsstykke for 3. divisjon NM brass 2022 spilt inn 12. oktober på Dvergsnes skole i Kristiansand, og deretter sendt inn til Norges Musikkorps Forbund.

Huskonsert 27. oktober. Foto: Privat

Det samme gjorde fire konkurrenter, så det var totalt fem versjoner av dette stykket som de to dommerne Margaret Antrobus og Arvid Anthun skulle vurdere. Vi har liten tvil om at også de fire korpsene vi konkurrerte mot har jobbet hardt mot samme mål!

Vi gleder oss til NM i 2022. Foto: Privat

Til vår store glede landet dommerne på at de likte vår versjon best og dermed fikk vi tildelt plassen. Jubelen sto i taket da resultatet ble kjent, men det føltes også velfortjent etter den målrettede jobbingen vi har lagt ned i høst. Det synes også styreleder i Agder Brass, Tore Bersvendsen:

– Etter noen år med stang ut har vi jobbet hardt dette semesteret for å snu trenden.

Det har gitt resultater med en gang. Dette kunne ikke vært mer fortjent og jeg blir rørt av resultatet! Jeg vil gratulerer alle de involverte og gleder meg til å skape mer musikk med Agder Brass framover, både lokalt og i konkurranser.