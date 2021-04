KKG-elever i norgestoppen

KRISTIANSAND: Torsdag 15. og fredag 16. april ble årets nasjonale finale i språk- og kulturkonkurranse i moderne språk, International Language Competition (ILC), gjennomført for elever i både ungdomsskoler og videregående skoler. For andre år på rad hadde Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) med to lag i finalen.

Konkurransen er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk. I ILC blir ikke bare elevene utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturkunnskap, men også på sine ferdigheter i lytteforståelse og interaksjon.

Konkurransen begynte i Sverige for om lag ti år siden, spredte seg videre til Danmark og kom til Norge forrige skoleår. Mens Sverige har ca. 25.000 elever med hvert år var det 13.500 norske elever første året denne konkurransen ble gjennomført her til lands. Hele 54.000 elever deltok i Skandinavia i fjor. Det er ikke mange andre konkurranser som har så mange deltakere. KKG har oppgaven med å være vertskap for konkurransens første tre år i Norge, noe vi er veldig stolt over.

God deltakelse

Denne våren, til tross for koronapandemi og rødt nivå på mange skoler, deltok mer enn 11.000 elever fra hele landet i den innledende kvalifiseringsrunden. Der skulle hver elev svare på 60 spørsmål om språk, geografi, kultur og samfunnsliv knyttet til sitt språk i en digital spørrekonkurranse med tidsfrist. Poengsnittet av de fem beste elevene på hver skole utgjør skolens poeng som så er med å avgjøre om en skole går videre til andre runde.

Etter at regionfinalene var unnagjort var tre skoler fra hver region klare for nasjonal finale. Det ble klart at KKG var klar for finale i både engelsk og tysk. I finalen måtte hvert skolelag, representert av to elever, vise inngående kunnskaper ved å svare på et tjuetalls spørsmål der vanskelighetsgraden var økt fra tidligere i konkurransen. Flere ganger var det så jevnt at det måtte ekstraspørsmål til for å kunne kåre en vinner. To av finaleoppgavene fra henholdsvis engelsk og tysk, som alle har ti sekunders betenkningstid, følger her. Riktig svar står nederst i dette innlegget.

Ekstraspørsmål

Engelsk: “In such a situation _______ that we had no choice but to radio for help” Svar: A) did we find ourselves, B) we found ourselves, C) did we ourselves find. Engelsk: “The Boston Mountains are primarily located within which U.S. state?” Svar: A) Nevada, B) Florida, C) Arkansas, D) New York Tysk: “Du bist genervt. Dein Freund kommet eine halbe Stunde zu spät. Welche Reaktion passt?“ Svar: A) Macht doch nichts!, B) Schön, dass du da bist., C) Ich bin echt sauer!, D) Deine Unpünktlichkeit ist ärgerlich. Tysk: “Wer ist kein deutscher Schriftsteller?“ Svar: A) Günter Grass, B) Thomas Mann, C) Herta Müller, D) Verner von Heidenstam.

KKG er stolt over å kunne gratulere Sander Næs (3IB) og Oskar Messenlien (2IB) med en imponerende førsteplass i engelsk, og Johannes Lunde (2STB) og Henrik Homme (2STR) med en flott femteplass i tysk, bare to fattige poeng bak førsteplass. I tillegg fikk Máni Ruiz Kolbrunarson (2IB) en super andreplass i kategorien spansk morsmål. At KKG også fikk en førsteplass i engelsk og tre topp-plasseringer engelsk og spansk morsmål i fjor, viser at skolen holder et høyt nivå i fremmedspråk, noe som bl.a. skyldes et dyktig fagmiljø av språklærere.

Mandal videregående skole må dessuten også gratuleres med andreplassen i engelsk (de ble nummer fire finalen i engelsk i fjor), noe som viser at engelskfaget står sterkt her helt i sør.

Gode kunnskaper og ferdigheter i språk skal premieres deretter. De som deltar kjemper ikke bare om heder og ære. Premien til KKGs vinnerne i engelsk var bl.a. pengepremie fra hovedsponsor Cappelen Damm på 6000 kroner i tillegg til medalje og diplom.

Fine premier

Den skolen som vinner får dessuten pokal samtidig som det deles ut flere bokpremier og ulike lisenser til de beste skolene. Konkurransen arrangeres av Mundolingue, men støttes bl.a. Institut français de Norvège og Goethe-Institutet som sponser med ulike premier. I tillegg bidrar Universitetet i Agder med bokgaver, studiemateriell og faglig støtte til utforming av spørsmål, mens turistavdelingen ved den spanske ambassaden i Oslo premierte vinneren i spansk med reise og én ukes opphold på språkskole i Spania for to elever og deres lærer.

Det er positivt at offentlige så vel som private sponsorer vil premiere elever og deres skoler, og med det viser at språkkunnskap har en stor verdi og er en ferdighet med høy kompetanse.

Henrik Homme synes det var veldig gøy å komme videre fra semifinalen og representere KKG, men syntes det var en liten bismak da han og Johannes visste de egentlig kunne gjort det bedre i finalen i tysk, der de med litt flaks kunne ha fått to poeng mer i hovedrunden og dermed vunnet på ekstraspørsmålene som omhandlet historie og geografi.

– Det var uansett gøy å være med på ILC. Jeg er veldig fornøyd med positive og engasjerte språklærere på KKG. Det er ikke tilfeldig at vi som skole har hevdet oss så bra blant resten av landet, poengterer Homme.

Imponerte lærere

Engelsklærer Hilde Hangeland hadde ansvar for å lese opp spørsmålene på direkten via zoom til de seks finalistene i engelsk. I en kommentar sier hun at hun er veldig imponert over både kunnskapsnivået til elevene, men også evnen de har til å holde hodet kaldt når de får ukjente spørsmål med kort svartid.

– Her skal de håndtere både kunnskap om engelsktalende land, korrekt bruk av grammatikk og også forstå en gitt situasjon og deretter velge det riktige alternativet. Det krever en veldig god oversikt over det engelske språket. Det har også vært gøy å se reaksjonene når de ser hvor mye de klarer underveis, ettersom vi først leser oppgaven, så alternativene og så svaret til slutt før vi går videre til neste spørsmål. Jeg er imponert over deltakerne og så har det jo vært ekstra gøy at KKG har kommet helt til topps to år på rad, sier Hangeland.

Spansklærer David Sundell er ansvarlig for ILC i Norge, og han er opptatt av denne konkurransen skal være med på å oppmuntre elever til videre språkstudier. Han har tro på at ILC skaper økt interesse for språk.

– At skoler fra alle deler av landet deltar, og at interessen for konkurransen er stor, betyr mye for å fokusere på nødvendigheten av gode språkkunnskaper. Jeg synes det ble ekstra spennende for Sørlandets del ettersom det ble en kamp om seieren mellom KKG og Mandal vgs. Begge skoler har vist seg å være sterke når det gjelder engelskfaget. Gøy også at KKG kom på en femteplass i tysk i år, påpeker Sundell.

Vi gleder oss til ny konkurranse neste år og håper det da lar seg gjøre å gjennomføre finalen fysisk i KKGs auditorium. Vi håper enda flere elever og skole på Sørlandet vil delta. Welcome. Willkommen. Bienvenue. Bienvenidos.

Svar på oppgavene: 1A, 2C, 3C, 4D