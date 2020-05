Jeg tenkte: «Det der skulle han ikke sagt»

Tvillingsøstrene Charlotte (t.v.) og Maren Wallevik Hansen (24) utgjør popduoen The Ella Sisters. 29. mai kommer deres første single, Cars. Foto: Tobias Aasgaarden

Noen av dere kjenner oss kanskje som folk-duoen Oakland Rain. Der er vi aktive med både norsk og engelsk musikk, og akustiske konserter lokalt - noe vi vil fortsette med.

Men denne spalten i Lokalkulturen er ny, og kommer til å ta for seg det vi har omtalt som vårt pop-alter ego under navnet The Ella Sisters. Navnets forklaring er så enkel som at vi hentet bokstaver fra etternavnet vårt. Vi ønsket noe som er lett å huske, og som representerer oss. Og vi liker at Ella betyr “lys” på engelsk“, “hun” på spansk, og “alle” på tysk. Da er vi alle én Ella, med masse styrke i oss. Det gir oss en følelse av fellesskap.

Fotoshoot. Foto: Tobias Aasgaarden

Vi har skrevet låter siden vi var 12 år gamle, og startet å spille sammen under et utvekslingsår i USA da vi var 15 år, hvor vi ble preget av innsikt i kulturforskjell og fikk en ny forståelse for mulighetene vi har i Norge. Vi skrev om alt som opptok oss gjennom dette året; fra store spørsmål om verden, helt ned til én-til-én relasjoner om hvordan en følelse blir altoppslukende i det øyeblikket den virkelig treffer. Vi har alltid hatt ønske om å bruke musikken for noe litt større enn oss selv, men det har også alltid fungert som en kanal for å få ut følelser og tanker.

London. Foto: Maren Wallevik Hansen

I et møte vi hadde med en aktør, ble vi fortalt at han ville «fikse» på oss. Vi fikk en oppvekker, og skrev masse poplåter for å få ut frustrasjonen.

Jeg husker jeg tenkte “det der skulle han ikke sagt, for slikt blir det musikk av.” Det strømmet melodier gjennom kroppen, og jeg kjente at vi kom til å ville respondere gjennom en sang som et oppgjør. Vi hadde tusen tanker og følelser i oss. Det gjorde oss sinte at dette var en kultur han trodde vi aksepterte, og vi likte ikke å bli undervurdert. Vi var skuffet over forventningen til å bare nikke og smile og si ja. Vi trakk pusten og takket for oss.

Fotoshoot. Foto: Maren Wallevik Hansen

I ettertid snakket vi mye om hvordan kulturen blant jenter i bransjen, av og til, framstilles med rivalisering og konkurranse. Det ble en skikkelig oppvekker på hvor viktig det søsterbåndet vi har faktisk er, og at det er noe vi ønsker å vise og representere. Vi snakket også om hvordan de negative holdningene ikke får grobunn, hvis vi selv er delaktige i å stoppe dem. Noen ganger har musikk funksjon i å bli det oppgjøret man ikke klarte å formulere i øyeblikket. Det ble det her. Vi brukte tid i etterkant av opplevelsen, på å skrive sanger med det uttrykket vi så for oss.

Bandøving. Foto: Birk Gjernmundbo

Under en produksjon i London med Oakland Rain noen måneder etter, nynnet vi på disse sangene. Produsenten overtalte oss til å ta en pause fra arbeidet vi jobbet med i studio, for å prøve å spille inn noen demoer av disse låtene. Og det gjorde vi. Prosessen innebar å ha det gøy med å jobbe med ulike lydlandskap for å finne ut hvor vi ønsket å ta musikken. Etter å ha samlet et band, spilte vi i fjor showcase-konserter i England og Norge. Showcase-konserten i Norge var Sørveiv i Kristiansand. Det er vi veldig stolte av. Nå kommer den første låten, Cars.

Sørveiv-konsert. Foto: Sørveiv

Den handler om at generasjonen vår lever i en tid hvor det meste går i høyt tempo, og at det kan ha konsekvenser for relasjoner. Jaget etter noe større kan gjøre en litt blind - og jaget etter å bli husket; i stedet for å bare være ekte.

Studiojobbing. Foto: Tobias Aasgaarden

Låten Cars er ute 29. mai. Vi snakkes!

Coverart. Foto: Tobias Aasgaarden