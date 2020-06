For meg har det verste med rasismen vært skammen

Skammen over å være meg. Den som jeg helt siden jeg var fem-seks år gammel daglig har brent av enorme mengder med energi på å fortrenge og ikke vise.

Komponisten Rolf Gupta (53) fra Kristiansand har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hans Facebook-side. Foto: Kjartan Bjelland

Rolf Gupta

De selvironiske vitsene som kan virke befriende på både venner og fremmede, men som innerst inne bare skader meg selv. Skammen over å bli sett på som en hypersensitiv pingle. Det smertefulle ved å måtte bruke så mye krefter på å signalisere at jeg ikke er farlig når jeg ser frykten, forakten eller medfølelsen i andres øyne. Det innestengte raseriet når holdningen til mannen i butikken plutselig blir en helt annen en da vi snakket sammen på telefonen. Følelsen av å ikke høre til.

Alle de fine, gode vennene som naturligvis ikke har forutsetning for å forstå den daglige indre kampen med meg selv. Sårbarheten som jeg har prøvd å skjule med arroganse, ironi eller sjarm. Rasismen er en gift som gjør oss alle syke. Derfor er jeg så takknemlig og glad for oppvåkningen i denne tiden: Det er vidunderlig at så mange griper sjansen til å starte en helingsprosess for en sykdom som mange av oss ikke aner at vi har og som vi kanskje ikke engang vet at vi har symptomer på. Meg selv inkludert.