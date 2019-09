Å alltid kunne starte på nytt

BLOGG: Det er sikkert ikke bare meg som musikalartist som kjenner på at man ikke har tid til alt man vil? Til tider blir det rett og slett for mye for enhver. Da er det svært viktig å lytte til signalene man får fra kroppen og ta en pause og finne tilbake til roen. Som Frans av Assisi har sagt:» Å være lykkelig. Det er omtrent som å drive et gårdsbruk, man må starte på ny frisk hver eneste dag.»

Hvis du og er et kreativt menneske så skjønner du hva jeg snakker om når jeg sier at jeg aldri klarer å slutte å jobbe. Jeg har vært ganske dårlig på å stoppe opp og klappe meg selv på skulderen og si «Fy søren, Trine! Du klarte det! Nå kan du slappe av» Hvorfor det? Fordi så fort jeg er ferdig med ett punkt på to do-lista, er det bare rett videre til neste punkt. Det er ganske ofte mellom en og tre jobber per dag eller at jeg bare gjør én jobb, men øver til to til. Av og til blir jeg så stresset for om jeg kommer til å rekke alt. Så redd for å skuffe de jeg jobber med.

Privat

Siden premierehelga på The Sound of Music var i boks, har jeg følt meg veldig sliten. Alle ting jeg skulle fikse i august og september havnet skikkelig på etterskudd. Alle de praktiske delene ved å være frilanser hopet seg opp. «Å, jeg må huske å fakturere innen måneden er ferdig, må finne antrekk til den jobben, må skrive DEN søknaden innen 1. september, må gå på den konserten for å støtte vennene mine, må få øvd til konsert på Bikuben, skvise inn dubbing».

Jeg har den siste uka virkelig reflektert over hverdagen min. Jeg innså plutselig at de praktiske sidene ved denne jobben har fått ta opp altfor mye plass, og det var rett og slett ikke plass til inspirasjonen.

Kunsten og sangen betyr ALT for meg. Det er hele grunnlaget for alt jeg driver med. Hvis jeg driver rovdrift på grunnlaget, energien og inspirasjonen min, er jeg på tynn is.

Fredrik Arff

Derfor må inspirasjonen og den lykken det faktisk er å vite at man alltid kan starte på ny frisk – det må være i fokus. Jeg er så takknemlig for den fantastiske jobben jeg har på Folketeateret i The Sound of Music. En historie om kjærligheten til musikken og hvor mye kraft den har. Så mye at den kan forandre oss og bergta oss og gjøre oss enda sterkere. Ja, sånn vil jeg ha den!

I denne forestillingen har vi med en ekstremt talentfull barneflokk som spiller Von Trapp-barna. For en tilstedeværelse og glede de har. Det er ikke vanskelig å spille entusiastisk festgjest eller stuepike når man ser på dem og det er ikke få ganger at «tante» Trine sliter med tårene. Det er dette som er å starte på ny frisk i praksis. Disse nydelige barnas glitrende øyne!

Dette blir høstens oppgave for meg: Å holde fokus på gleden det er å få være utøvende kunstner og aldri slippe troen på hvor mektig den kan være!

Hold your dream!

Trine Bariås er 29 år og kommer fra Kristiansand. Hun er musikalartist og har de siste årene jobbet i de store musikalene ved Folketeateret og Chateau Neuf i Oslo og Kilden Teater- og Konserthus. I tillegg dubber hun Disney og gjør mange konserter. Mer info på: www.trinebarias.no.