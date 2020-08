Kunstfagstudenter skal holde pop-up konserter på Kjevik

I høst kan reisende på Kjevik få oppleve musikkstudenter live på UiA-loungen mens de venter på avgangen sin.

Tidligere personal- og organisasjonsdirektør ved UiA, Gunn-Marit Eriksen er en av initiativtakerne til UiA-loungen. Nå kan hun fornøyd «rocke» på utstillingspodiet sammen med lufthavnsjef Arne Johan Johnsen. Snart vil passasjerene få oppleve framtidas artister live på denne scenen. Foto: Kari Anne Røysland

Kari Anne Røysland Universitetet i Agder

KRISTIANSAND: – Vi ønsker å gi besøkende gode opplevelser når de er hos oss, vi vil at de skal trives og ha lyst til å komme tilbake, sier lufthavnsjef Arne Johan Johnsen.

Han forteller at siden UiA-loungen åpnet i 2019 er den blitt et viktig samlingssted for reisende på Kjevik. Det er et sted å treffe kolleger, forretningsforbindelser, bekjente eller kun sitte å jobbe.

– Et slikt sted var svært etterlengtet. Tidligere satt folk med pc-en på fanget, eller de lot være å jobbe i det hele tatt. Nå kommer passasjerene tidligere og tilbringer mer tid her mens de venter på avgangen sin. Loungen er blitt veldig godt mottatt, sier Johnsen.

En bit av Hollywood: Passasjerene blir ledet inn i loungen ved å følge Kjeviks egen Walk of Fame. Foto: Kari Anne Røysland

UiA-loungen skal være et sted for gode opplevelser. Utstillingen har også egen «selfie-spot» hvor du kan ta selfie sammen med artistene.

Omdømmebygging for landsdelen

Johnsen legger til at takket være samarbeidet med UiA er loungen blitt noe mer enn bare et sted å sitte og jobbe. Det er blitt en utstillingsplass hvor man kan drive omdømmebygging for landsdelen.

– UiA-loungen er et sted hvor sørlendinger møter ikke-sørlendinger, og vi får muligheten til å vise fram hvor mye bra vi får til. Man blir stolt av Sørlandet og UiA når man er her, og denne stoltheten er det viktig at sørlendinger tar med seg ut på reise, sier Johnsen.

Samskaping for framtidas kunnskap

I tillegg til at UiA-loungen viser Sørlandet fram til besøkende, er den også et sted hvor universitetet møter det lokale næringslivet. Prosjektleder ved UiA, Thomas Eikeland Fiskå sier loungen er en viktig arena hvor UiA kan synliggjøre og realisere den strategiske satsingen for samfunnskontakt og nyskaping.

Prosjektleder ved UiA, Thomas Eikeland Fiskå. Foto: Kari Anne Røysland

– Alt vi gjør handler om samarbeid. Enten det er forskningssamarbeid, studentsamarbeid eller etter- og videreutdanning. Vi har tre informasjonsskjermer i loungen hvor de reisende kan få informasjon om hvordan de kan samarbeide med UiA, sier Fiskå.

Innholdet på skjermene skal være informativt samtidig som det er visuelt.

Bevisstgjøring

Denne høsten er det Fakultet for kunstfag som har overtatt podiet, men utstillingen skal jevnlig byttes ut for å vise fram ulike sider ved universitetet. Utstillingen som nå er på podiet skal ikke bare promotere musikkstudier, den representerer også et viktig mangfoldsarbeid. Musikkbransjen i Norge preges av stor kjønnsskjevhet, og tradisjonelle oppfatninger som feminine og maskuline instrumenter preger studievalgene til studentene.

– Fremdeles er det flest mannlige studenter som velger å spille trommer, bass og gitar, mens kvinner synger eller spiller mindre instrumenter som fløyte eller fiolin. Fakultet for kunstfag har derfor bevisst snudd disse rollene i utstillingen, og man ser en kvinnelig bassist og en mannlig fløytist, sier Fiskå.

Utover høsten vil også mangfoldet av studenter bli representert når kunstfag arrangerer pop-up konserter i loungen. Varierte opptredener av både klassiske og rytmiske artister skal sørge for hyggelig stemning mens reisende venter på flyet sitt.

– Vi har gode erfaringer med slike spontane opptredener, og vi tilbyr dermed de reisende noe spennende og uventet. Vi gleder oss til å ta imot de flinke studentene, sier Ellen Gjerde, leder for forretningsutvikling og administrasjon ved Kristiansand Lufthavn.