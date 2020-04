Kjære verden, kan du bli frisk igjen snart?

Det hadde vært stas å kunne gå i en butikk uten å måtte desinfisere hendene og lukte som destilleriet på Løten hele tiden.

Christer Torjussen (50) har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hans Facebook-side. Foto: Privat

Christer Torjussen Tekstforfatter og stand up-komiker

GJESTEBLOGG: Eller å kunne sette meg på et overfylt pendlertog, som selvfølgelig er forsinket, hvor fyren ved siden av meg spiser taffelsticks med åpen munn og spiller Eurodance som tyter ut av headsettet.

Kan jeg få gå i møter snart, vær så snill? De langtekkelige møtene med lunken kaffe og kontorfrukt fra forrige uke? Det gjør ikke noe om pærene er myke som Kjell-Simen i Parterapi, jeg skal spise om de byr.

Kan jeg bare få kjøre ungene mine på trening igjen, komme hjem, snu i døra og kjøre tilbake fordi én joggesko mangler, for deretter å sette meg i sofaen og se viktige nyheter om nok et lokallag i FrP i oppløsning pga. intern skittkasting? Eller om Tirill (38) som bestilte solbriller på nett som viste seg å være falske, hyttekrangel på Remestøylflotti og at Rema 1000 snart er tom for flintstek?

Jeg trenger så innmari å gi mora min en klem. Jeg har ikke holdt rundt henne siden slutten av februar. Jeg er lei av å unngå folk. Jeg vil ut og drikke øl, snakke opp i fjeset på mennesker om ting jeg ikke har greie på og håndhilse på nye bekjentskaper. Jeg er til og med tilbøyelig til å stelle meg i kø utenfor et utested jeg er for gammel for, betale meg inn for å høre på musikk jeg egentlig ikke liker som spilles så høyt at det er umulig å prate. Bare for å være med folk. Etterpå vil jeg snuble innom Torggata for å fange mat jeg ikke trenger før jeg vender nesen hjem.

Det hadde vært fint å kunne gå på trening igjen og ta en time bodypump selv om jeg egentlig hater sånt, og deretter en økt «Gravid i basseng», for det er omtrent så grasiøs jeg føler meg nå. Også vil jeg gjerne kunne pådra meg en helt ordinær forkjølelse uten å tro at det er kroken på døra og karantene ut sommeren. Du har vært sykemeldt lenge, verden. Kan jeg bare få deg tilbake slik du var?

