Min Kvinne og min datter skulle ha selskap. Ikke hvilket som helst selskap. Et undertøysselskap. Hva skulle jeg gjøre? Måtte rømme huset. Lastet opp årer, påhengsmotor, bensin og fiskestang og dro til Kilefjorden. Der ligger min trauste flatpram. Noenlunde trutnet etter vinteren, men jeg hadde selvfølgelig glemt noe å øse med.

En god nabo jeg traff tilfeldig på stedet ilte hjem og hentet en pøs til meg. Takk og lov for meg for det. For prammen lakk. Jeg fikk noen fine steikeaurer. Akkurat store nok til å rekke på tvers i steikepanna. Det var godt å kunne komme utpå og forvisse meg om at jeg fremdeles behersket utfordringene med bølgene på fjorden. Er ikke sønn av en gammel sjømann for ingenting.

Vel hjemme igjen observerte jeg at de besøkende fremdeles var til stede. Det var ikke den makt i verden som ville få meg til å entre inn i egen bolig da. Jeg grep fiskestangen og bega meg ned til beverdammen bak låven. Jeg hadde ikke kommet ned dit før jeg hørte at jeg ble forfulgt. Det var selvfølgelig kjetta, også kalt jentungen. Hun var også for flau og anstendig til å ville befinne seg i hus.

Fisk på første kast. Fisk på andre kast. Kjetta spent og ivrig på bredden. Hoppet opp etter fangsten der den hang i snøret. Men så snart den var tatt av og lå på bakken var hun særdeles skeptisk. Våget knapt snuse. Vi slapp de to fiskene på igjen. Men spenningen vi opplevde der og da, jeg og jentungen. Til å ta og føle på. Og den nærheten vi følte. Ubetalelig.

Ting skjedde ved huset. Jeg kom opp. Det eneste jeg så til sexy undertøy var synet av noen tøyfiller på toppen av en bag og en kjempetung koffert. Som gjett hvem som måtte bære opp i tunet?

Og siden da? Har jeg sett noe sexy undertøy? Å, nei da. Men på frysen ligger fire fine aurer fra Kilefjorden og i hodet har jeg masse naturminner. Hva slags fantasier om det tidligere nevnte undertøy jeg måtte ha, det har du ikke noe med.