Klovnemusikal i ny drakt

Knut Østrådal er en mangefasettert mann. Til dels bosatt i Barcelona, til dels sørlending, tidligere lektor på «Katta», teaterviter, språklærd – og klovn. Nå har han gjort sin egen personlige depresjonshistorie om til teaterforestillingen «Depression – a musical», i samarbeid med den italienske teaterinstruktøren Giovanni Fusetti.

Forestillingen følger opp filmen «Den deprimerte klovnen» som gikk på kino i vinter, og portretterer Østrådal med klovnemaska på, i samspill med dukketeater og sang.

Fra historiefortelling til musikal

Forestillingen har tidligere vært vist på Aladdin og Kilden, men i et annet format. Østrådal har, i samarbeid med Fusetti, redigert det opprinnelige manuset, og gitt forestillingen ny drakt. Det er mindre historiefortelling og mer musikalteater. Dramaturgi og innhold er utviklet for å gjøre forestillingen mer universell.

Kan man lage en musikal med depresjon som tema?

– Ja, absolutt. Klovnen som karakter fungerer utmerket som et kryssingspunkt mellom alle følelsesspektrene i mennesket – fra latter til gråt, fra komedie til tragedie på et øyeblikk, sier Knut Østrådal.

– Det paradoksale ved å bruke humor når man adresserer det triste, skaper en kontrast som fanger sjelen, og som vekker følelser og engasjement hos tilskueren, legger Giovanni Fusetti til.

Sammen med Østrådal studerte han ved den anerkjente teaterskolen Jaques LeCoq på 90-tallet.

Det fargerike panelet av hånddukker spilles av Christer Sundstøl, og supplerer Østrådals fortellerstemme ved å vise depresjonens «mange ansikter» gjennom sang. Kunstner Eriks Pirolt står for en innfløkt, men samtidig enkel scenografi som skaper en effektfull ramme rundt forestillingen.

Kunst som terapi

Knut Østrådal har sammen med italienske Giovanni Fusetti lagd en forestilling som drar tilskueren med på en reise som avmystifiserer depresjonen, tilbyr trøst og håp, og på rampete vis peker nese til det tradisjonelle psykiatriske helsevesenet. Fusetti, som er utdannet både som scenekunstner og gestaltterapaut, mener at kunsten kan være et effektivt og helsebringende terapeutisk hjelpemiddel i kampen mot psykisk sykdom.

– Nå, i lys av korona, er fokus på mental helse viktigere enn noen gang. Folk har kjent på isolasjon, frykt og ensomhet i året som gikk. Det føles godt å kunne bidra kunstnerisk til å kunne hjelpe andre som strever, og sammen finne veien ut av mørket, sier Østrådal.

Dette er kanskje også en av grunnene til at forestillingen mottok en halv million kroner fra Kulturrådet i produksjonsstøtte, noe som muliggjør en lengre spilleperiode og turnévirksomhet.

– Dette viser at staten tar mental helse på alvor, sier Østrådal.

Internasjonal interesse

Østrådals historie har allerede skapt interesse langt utenfor landegrensene. Depression – the Musical har mottatt spilleinvitasjoner fra Danmark, Spania, Frankrike og Irland. Men først står altså Kristiansand for tur, og i kommende uke Oslo.

Som den klassiske klovnen sier: The show must go on!

«Depression – the Musical» vises på Rosegården Teaterhus lørdag 28. og søndag 29.august klokka 19-21 Forestillingen fremføres på engelsk, og passer for unge fra 14 år og voksne.

Med i produksjonen:

Regi/skuespill: Knut Østrådal

Instruktør: Giovanni Fusetti

Dukkespiller: Christer Wold Sundstøl

Scenograf: Erik Pirolt

Dukkemaker: Tatjana Zaitzow

Tre om Knut Østrådal:

Henrik Rafaelsen – skuespiller ved Kilden

– Knut var instruktør for oss på Idun Theater på Katta, og var med på å vekke teaterinteressen til mange av oss som var med der. Vi har også jobbet sammen på flere prosjekter i voksen alder. Knut er en utrolig inspirerende person som det er veldig fint å være i nærheten av.

Jakob Berg – mangeårig familievenn og teaterkollega ved Idun Theater i 1998

– Da jeg hørte at Knut hadde vært deprimert, var det nesten uforståelig. Han er en av de lystigste folkene jeg kjenner og herlig mangefasettert, enten det er som flammesluker, klovn eller general i amatørteaterforestillinger. At han klarte å bruke depresjonen som utgangspunkt for en rørende og morsom forestilling, var dermed en helt knutsk ting å gjøre.

Tori Wrånes – kunstner

– Jeg har hatt noen uforglemmelige dramatimer med Knut, som jeg fortsatt får latterkrampe av å tenke tilbake på. Jeg tror han så noe i meg, som jeg kanskje ikke var helt klar over selv, og slik tror jeg han har vært viktig for veldig mange unge, både i Kristiansand og i Barcelona. Knut i seg selv er enormt viktig for Kristiansand bys egen fantasi og kreativitet. I dag kjenner jeg meg heldig som kan kalle ham en god venn og kollega. Knut er rå.