Femteklassinger på sauesanking

VENNESLA/BROKKE: Elevene møttes ved Spar på Hægeland klokken 05.00 fredag 9. september. Noen sovnet litt i bilen på vei opp, men det var god stemning. Bonden Alv Vinjerui hadde invitert dem med på sauesanking ved Rosskreppfjorden på Brokke.

Alv og kona Inger Liv besøkte klassen før vi dro på sauesanking. De lærte oss at vi ikke skulle dra i ulla, og som kontaktlærer tenkte jeg at dette ville bli krevende for elevene.

Flere oppgaver

Femteklassingene var fremme rundt 07.15. Da var allerede flere bønder i gang med å samle sine sauer. Jobben ble nå å finne riktige sauer ved å se på øremerket og halsbånd, for så å få dem inn i riktig binge.

– Det var skummelt i begynnelsen. Sauene var raske og vanskelige å fange, sier Torbjørn Nepstad.

– Men da vi kom i gang og skjønte hvordan vi skulle gjøre det, så var det veldig gøy, supplerer Ida Kubiak.

Etter at sauene var i riktig binge og hadde fått sin ormekur startet to elever med å merke søyene med grønt i panna. Så måtte lammene deles inn i søye og vær. Eivind Løvdal fikk i jobb å merke søyelammene med blått.

– Jeg har sauer fra før og er vant til dem, så jeg synes ikke de er skumle. Det har vært gøy å fange sauer, det hoppet til og med en på meg, sier Eivind.

Imponert over elevene

Da sauene var delt inn og alle merket, skulle de videre tilbake til gården Nyberg i Hægeland. Elevene måtte da gå bak sauene og lage en vegg for å føre de inn i lastebilene. Nå skal lammene spise godt, før de skal slaktes.

På slutten av sankingen hadde Alv og Inger Liv ordnet med grill, pølser og vafler. Da var det godt å sitte og slappe av med god mat. Selv er jeg veldig imponert over elevene. Sauene sprang og var ganske store, så elevene var mye tøffere enn meg! Da sauene var samlet, var elevene inne i bingen og både koste og klappet dem. Været var også på vår side. Vi hadde en super dag!