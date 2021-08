Minnerik sommer for Oakland Rain

Denne sommeren har vi fått oppleve mye fint. Vi slapp vår norske debutplate «Mellom fregnene» 11. juni, som fikk terningkast 5 fra NRK P1 Sørlandet. Vi fikk også ha akustisk releasekonsert av albumet på Spiregården – og en ekte konsert er jo lykken disse dager!

Se minidokumentar om «Mellom fregnene her».

Deretter gikk vi rett inn i øving med teatergjengen «Fruen fra havet»-oppsetningen i Fjæreheia i 2019. Denne gangen het stykket «Din Ibsen» og er skrevet av regissør Birgit Amalie Nilssen. Hun er en fantastisk skribent.

Stykket tok for seg Ibsens liv med lys på sønnen Hans Jacob Henriksen, som han ikke hadde et forhold til. Det har vært et samlet verk av ulike Ibsen-stykker som har vært ønsker fra publikum, som Amalie klarte å sy sammen til en helhet, og vi er så takknemlige for å ha vært del av det.

Det er helt magisk å få oppleve og lære mye av å jobbe sammen med mennesker i teaterverden. Det har absolutt gitt mersmak. Steffen Mulder, Amalie Krogh og Ulrik Waarli Grimstad er eminente skuespillere – en stor ære!

Vi har satt melodi til noen av Ibsens dikt, blant annet «Resignation», samt kjærlighetsbrevet «Til Stjernen», som er en helt fantastisk tekst. Det har vært en ny tilnærming til kunst å skulle legge melodi på en allerede skrevet tekst, og noe vi ikke har tatt lett på.

Det lå mange skjulte skatter i diktene, og det var veldig fint å dykke inn i materialet – og se hvordan vi kunne finne et musikalsk motstykke til følelsen det satt i oss. Dyktige Tove Kragset satte også pianomusikk gjennom forestillingen.

Den tredje delen vi har gjort i sommer er flere episoder av den mangfoldsdokumentaren som er støttet av Cultiva. Episode 1 tok for seg arbeidsvilkår for mennesker i Kristiansand med minoritetsbakgrunn. Episode 2 er nylig sluppet og tar for seg likestilling i arbeidsmarkedet og jenter i lederstillinger. Det er utrolig fint å få blandet kunst og musikk med film, hvor formålet er å opplyse. Episode 3 slippes neste uke og tar for seg viktigheten av representasjon og rollemodeller, i lys av Skeive Sørlandsdager. Vi snakkes!