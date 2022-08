KRISTIANSAND: – Vi er opptatt av at miljøarbeidet skal være konkret. Det er bedre å rydde ei strand enn å bare prate om viktigheten av rein natur. Og så har vi jo et ønske om at våre nye landsmenn skal bli kjent med våre flotte turområder og kanskje også kanskje knekke litt av koden om hvordan utlendinger skal forstå nordmenn, sier Hege Lønning.

Hun er miljørådgiver i Klimaalliansen, som sammen med Grønt Senter nylig gjennomført miljødag i samarbeid med Integreringsmottaket i Kristiansand kommune.

Første post på programmet var kickoff på Teateret. Her ble det fortalt om hvalen på Vestlandet som for fire-fem år siden for alvor satte utfordringene med forsøpling på agendaen.

Foto: Hege Lønning

Problemet med plast i havet hadde lenge vært kjent av forskere, men de alarmerende overskriftene kom først etter at det ble tatt bilder av mageinnholdet hos en død hval. Obduksjonen viste nemlig at hvalen hadde sultet i hjel etter å ha slukt enorme mengder med søppel–det var ikke plass til næring når magesekken var fylt opp av plast.

Nyheten skapte en folkemobilisering og en rekke frivillige lag og foreninger stilte opp for å ta ondet ved roten. Det viktigste tiltaket er å rydde i strandsonen. All erfaring viser at havner søpla på bakken, så havner den i neste omgang i havet–det er bare et spørsmål om tid.

Det var dette som var bakteppet for miljødagen–asylsøkere skulle rydde søppel langs turstiene, snakke norsk med en lokal plastkriger og bli kjent med byen.

Foto: Tina Mersland

Resultatet av aksjonen var imponerende. 13 sekker med søppel ble samlet inn, og blant ti på topp-innholdet er det fortsatt matemballasje, bokser og flasker som gjengangere.

– Det ser ut som det er en utfordring for røykere og snusere å kvitte seg med seg avfallet på en god måte. Filteret i en røykt sigarettsneip inneholder mikroplast i tillegg til nikotin og tjære, sier Hege Lønning, som oppfordrer folk til å ta med seg avfall hjem og ikke la noe ligge igjen i naturen.

Foto: Tina Mersland