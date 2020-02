Årets Talentstipend tildelt bokser og filmskaper

Bokseren Mindaugas Gedminas (23) og filmskaper Lisa Enes (31) ble mandag tildelt årets talentstipend fra henholdsvis Cultiva Ekspress Idrett og Cultiva Ekspress Kunst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lisa Enes (i midten) og Sevina Oguyanova (t.h, på vegne av sin kjæreste, bokseren Mindaugas Gedminas) med stipend og blomster de mottok på mandagens styremøte i Cultiva. Til venstre Styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, Foto: Adrian Førde Andersson

Brukergenerert innhold

Inger Margrethe Stoveland Leder FLUKS - Senter for kunst og kultur Trafo.no / Cultiva ekspress / Platform Nord

KRISTIANSAND: Styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, delte ut talentstipendene som er på 50.000 kroner hver. Gedminas var på treningsleir under tildelingen, men hans kjæreste Sevina Oguyanova mottok prisen og leste opp en hilsen fra det unge boksetalentet.

Talentstipendene tildeles med ønske om å inspirere og stimulere unge talenter til å videreutvikle seg i Kristiansand by, og er ment som en honnør og et bidrag til videre arbeid.

OL-håp

Norsk boksing har ikke vært representert i OL siden 1996, som er fødeåret for Mindaugas Gedminas. I en alder av 17 oppdaget Gedminas boksingen, og nå, i en alder av 23 år, er han Norges neste store håp innen idretten.

Mindaugas Gedminas fra AIK Lund er Norges håp på herresiden i OL-kvalifiseringen i mars. Foto: Dejan Đukić

Gedminas er en av Kristiansands toppidrettsutøvere, og han gir nå alt for å nå verdenstoppen og De olympiske leker. Norges Bokseforbund satser også fullt på den unge bokseren.

Mye av suksessen skyldes utøverens strenge rutine og disiplin i hverdagen, kombinert med en dedikasjon som også kommer mange mennesker rundt ham til gode. Både barn, ungdom, voksne samt eldre med Parkinson sykdom har fått gleden av hundrevis av timers trening under ledelse av Gedminas. Han sprer idrettsglede gjennom sin entusiasme for boksingen og han er et positivt forbilde for Kristiansands barn og unge.

Gedminas er den første norske bokseutøveren i historien til å ta seier i europeisk OL, i European Games 2019, og har i tillegg en rekke høytstående meritter bak seg. Nå sikter Gedminas mot å kvalifisere seg til Tokyo-OL og ta medalje der i sommer, og han satser også på en rekke internasjonale turneringer.

Cultiva gratulerer Mindaugas Gedminas med årets talentstipend på 50.000 kroner og vi heier på ham på veien mot OL.

Allsidig regissør og manusforfatter

Lisa Enes er en allsidig og utforskende regissør og manusforfatter på 31 år med base i Kristiansand. Enes har sin utdannelse fra NTNU og Nordland kunst- og filmfagskole. Hun har produsert og filmet kortfilmene “Residence”, “Øyet i det høye” og “Bord” på Sørlandet, filmer som har reist på festivaler i både innland og utland.

Enes jobber hovedsakelig med kortfilmformatet, men inkluderer tekst, musikk og skuespill i sin kunstneriske praksis. Hun er involvert i flere kunstmiljøer i Kristiansand, blant annet i teaterforestillingen “Portable toalett og andre nødvendigheter” i samarbeid med Scenekunst Sør. I oktober ferdigstiller hun en musikkvideo for bandet Sgrow, med musikerne Vilde Nupen og Kristoffer Lislegaard. Enes har også jobbet med visuals for artister som Sea Change og Carmen Villain, og har i tillegg vært produksjonsleder på flere andre filmer produsert i regionen. Våren 2020 turnerer hun med et filmkurs for 8. trinn for den Den Kulturelle Skolesekken i Agder.

Årets talentstipend på 50.000 kroner går til filmskaper Lisa Enes og vi ser med forventning fram til nye filmer og kunstprosjekter i Kristiansand.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 21:14 Oppdatert: 10. februar 2020 21:36

Vil du skrive for Lokalkulturen?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler