Dirigenten produserte korona-video

Dirigent Ivar Kirkhus i mannskoret Gaasehud har laget en video av musikalske mobiltelefonbidrag fra korets 36 medlemmer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ivar Kirkhus dirigerer mannskoret Gaasehud under en øvelse på Fiskebrygga tidligere i år. Foto: Ole-Bernt Kristoffersen

Brukergenerert innhold

André Vaaler Mannskoret Gaasehud

Norge stengte ned i mars, og savnet etter øvelser og fellesskap vokste hos vår kjære dirigent. Kirkhus og vi i dette mannskoret sang likevel med god avstand på Fiskebrygga, i parkeringshus og i leilighetsbygg. Så fikk alle medlemmene beskjed om å synge mannskorsangen «Lykkelig mann» inn på hver sin mobiltelefon.

Etter noen ukers arbeid med redigeringsprogrammer, skjermer og kjærlighet til koret er musikkvideoen her. Sangen «Lykkelig mann» ble aller først skrevet til en 30-årsdag på 90-tallet før den fikk sin nåværende form med Gaasehud ca. 2007. Den handler om det fantastiske mannskor-livet. Etter 2007 har sangen vært vår kjenningsmelodi, og for et år siden ble den spilt inn med eminente musikere i Kongshavn studio.

Se musikkvideoen her:

Melodi: Jens Timenes Tekst: André Vaaler Arr. og film: Ivar Kirkhus