Våger du å realisere drømmen din?

Å begynne med å kjenne på magefølelsen er smart, men ikke så smart om du glemmer å løfte ideen videre opp i hodet.

Forfatteren Åse Gulbrandsen (56) fra Mandal har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Åse Gulbrandsen

Det kan være langt fra drøm til virkelighet, og det kan være lengre enn langt å realisere en drøm. Mange av oss snakker om å realisere drømmer, gjøre drøm til virkelighet, leve ut våre drømmer, kaste oss ut i det ... Hva slags drømmer er dette? Er det du drømmer om når du sover? Er det noe man drømmer om når man er lys våken? Et det noe man ønsker å oppnå i livet? Er det å gjøre noe annet enn det man gjør? Er det noe man ønsker i livet, men ikke helt våger? En uro som driver?

Uansett, så er det å realisere en drøm å jobbe målrettet mot et mål. Å realisere en drøm handler ikke om å drømme, det handler om tenke klart, og det handler om å jobbe for å komme dit man ønsker. Å begynne med å kjenne på magefølelsen er smart, men ikke så smart om du glemmer å løfte ideen videre opp i hodet. Eller om du glemmer å virkelighetsorientere din drøm. Det er fryktelig synd å hoppe på et tog som det viser seg ikke skal lengre enn til garasjen.

Å realisere et mål handler svært sjelden om flaks eller talent, og det handler ikke om å lene seg tilbake, lukke øynene, føle på hjertets stemme, og så kommer det til deg. Det er du som må jobbe hardt og målrettet mot det du ønsker. Det er du som aktivt, bevisst og arbeidsomt kan nå dine mål, og det er du som må forsake og kanskje ofre.

Ny jobb

Du kan ikke sitte i din gamle jobb og føle deg fram til en ny. Du kan ikke være på to steder samtidig, som å beholde din trygge jobb, solide inntekt og samtidig hive deg ut som selvstendig. Du kan ikke ønske fire ukers ferie, samtidig som du skal starte eget firma. Du kan ikke ha mål om reise jorda rundt, mens du sitter og venter på en invitasjon og en lottogevinst. Du kan ikke gå over Hardangervidda, når du ikke får skaffet deg info om hvor du skal begynner. Og du kan ikke sykle Birken, når du ikke engang får pumpa sykkelhjulet.

Det er mange mennesker som står «på perrongen» med ønske om å kjøpe billett, uten å vite til hvor. Togene kommer, og togene går ... Du må velge, du må vite hvor du vil, og hva du vil, du må våge. Du må vite noe om hva du får, og hva du ikke får. Og du må tørre å stå alene.

Mål kan realiseres

Alle mål kan realiseres, men da må du lette på stumpen. På et tidspunkt må trygge tau kappes og fritt svev være nok, inntil du igjen står med beina på trygg grunn. Dersom ikke, så la mål være mål, og la drøm forbli din deilige drøm – for det er fint det også. Eller våg!

