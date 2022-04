I Lokalkulturen er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer enkeltpersoner og foreninger frittstående tekster, omtale av arrangementer m.m.

FARSUND: Årets kulturpris 2021 ble tildelt Terje Skjoldal. Blant det som ble trukket fram om ham i begrunnelsen var følgende:

En sentral skikkelse i kulturlivet i kommunen gjennom mange år. Stor lokalhistorisk kunnskap. Stiller velvillig opp når han får henvendelser. Alltid positiv, og sier aldri nei til å være med og utføre/løse oppgaver. Noe av det han har bidratt med:

* Utgitt boka om DSB, «De sammensluttede bilruter».

* Lokalhistorisk bibliotek i Vanse

* Sjøfartsfilmer, «Glimt fra en svunnen tid»

* Historiekvelder

* Postkortsamler

* Guide ved ulike anledninger

* Han har lagt ned mye arbeid i å ta vare på og formidle vår historie.

Årets kulturstipend 2021 ble tildelt Tony John. Om han nevnes:

Dansetalent som fremmer dans. Han har deltatt i UKM, vunnet UKM Farsund, fylkesfinale, og gått til landsfinalen to år på rad. Han promoverer Farsund på en positiv måte. Alltid positiv, stiller opp, bl.a. Farsund turnforening med koreografi i forbindelse med juleshow. Han har også stilt opp på ungdomsskolen for å lære bort dans til andre ungdommer.

Årets idrettsstipend 2021 ble tildelt Mikael Brodschöll. I begrunnelsen ble følgende trukket fram:

Aktiv i Lista Bølgerytterforening. Deltatt på juniorlandslaget i surfing, norgescup og regionale konkurranser. Vant NM-gull i 2020. Trener hver dag, og surfer i snitt 3–4 ganger i uka. Er også med på å lære opp andre.

Ordfører Arnt Abrahamsen, leder for utvalg for levekår Grace Buch og kultursjef Janne K. Leithe sto for arrangementet.