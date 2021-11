IVELAND: Prisen er på 7.000 kroner og en gave til en verdi av 1000 kroner.

Her følger talen som ordfører Terje Møkjåland holdt til «Lalla»:

«Dette er folkets pris, riktignok tildelt av et politisk utvalg, men innbyggere sender inn forslag og begrunner sitt forslag med hvorfor kulturprisen bør tildeles foreslåtte person.

Iveland kommunes kulturpris deles ut til en person som gjør, eller har gjort, en innsats på det allmenne kulturområdet innen kommunen.

Kulturprisen har vært utdelt 12 ganger, første gang i 1996. Årets prisvinner oppfyller disse statuttene til fulle, og har gjort det gjennom mange, mange år. Og vi vet alle hvor viktig en slik innsats fra frivillige er for å utvikle trivsel og samhold i lokalsamfunnet. Vedkommende som mottar årets kulturpris har vært en ildsjel i Iveland i mange tiår – spesielt gjennom sitt arbeid på frivilligsentralen, men har de siste årene også funnet annet viktig arbeid å engasjere seg i.

Iveland frivilligsentral feiret nylig sitt 30 års jubileum og årets kulturprisvinner har vært glødende engasjert i dette arbeidet i alle år. Med sin latter og vinnende vesen sprer hun glede og varme til alle rundt seg. I oppstarten av frivilligsentralen var hun rundt og ringte på dørene for å få folk ut av ensomhet og ned til fellesskapet på sentralen. Det sies at bingoen onsdag kveld ikke er noen vanlig bingo, men et show! Mye sprell og humør – dere husker kanskje da man strikket på lyktestolpene?

Hun kjører «Optimisten», og var en av ildsjelene for å skaffe denne bilen. Nå føler hun tiden er inne for å skaffe en ny bil. Hun har vært ansatt som daglig leder av frivilligsentralen, og sitter nå som nestleder i styret.

Hun har en høy stjerne, og er veldig engasjert for de eldre i Iveland. Dette har hun også vist ved at hun nå er leder av «Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse».

«Ivelandskaka» kjenner vedkommende godt til. En konkurranse som ble avholdt ved at Ivelendingene ble utfordret til å levere inn sin favorittkake, folk fikk smake, og avstemming og vinner ble kåret. Et populært tiltak i førjulstiden på Åkle.

Det er en stor glede og ære for meg å kunne dele ut Iveland Kulturpris 2021 til Ragnhild Lilletveit («Lalla»).»