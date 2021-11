KRISTIANSAND: Tittelen på denne konserten er hentet fra konserten til Ensemble Ernst på Cafeteatret på Grønland i Oslo 3. november i fjor – da med tittelen «Kokko amerikanere inntar Grønland». Konserten ble gjort med innslag fra valgsendingene på storskjerm bak musikerne og lyden på valgsendingene var også involvert i et av verkene av John Cage.

Ideen til denne konserten kom som direkte konsekvens at en av vår tids mest kokko amerikanere hadde lansert ideen om at USA skulle kjøpe Grønland. En innvending mot ideen var at innen Ensemble Ernst rekker å gjennomføre konserten, ville vår mann ha gjort så mye annet vilt at kjøp av Grønland kanskje til og med virker som noe av det mer fornuftige han har foreslått. Lite visste vi da hvor kokko dette virkelig ville bli. Siden da har vi byttet ut en del av programmet og lagt til nye verk.

Amerikanske kunstnere og komponister har vært kokko i positiv forstand også, og konserten i Lund kirke søndag presenterer en håndfull av dem. Et inntrykk man kan få når man ser på den amerikanske musikkhistorien er at mange av komponistene har stått mye friere estetisk sammenlignet med sine europeiske kolleger, som i større grad var bundet av akademiske konvensjoner. Det er nærmest en tradisjon av eksentrikere, fra Ives via Cowell og Cage til Crumb, og helt merkverdige prosjekter slik man finner hos Harry Partch og Nancarrow.

Program:

Ornstein: Suicide in an Airplane piano

Ives: The Unanswered Question

Henry Cowell: The Banshee piano

Ives: Introduction and march (tilrettelagt av Jon Øivind Ness)

Crumb: fra Makrokosmos Volume I piano

-Spring. Fire

-Dream images

Cage: Variations III

Varése: Octandre

Zappa: Dog breath variations – Uncle meat (arr. Aarskjold) Nancarrow: Study no6 (arr. Gardiner)

Nancarrow: Study no7 (arr. Mikhashoff – tilrettelagt av Jon Øivind Ness)

Medvirkende:

Ensemble Ernst

Sanae Yoshida, piano

Dirigent: Thomas Rimul