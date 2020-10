Knuden-elever spiller inn sang for TV-aksjonen

50 elever fra kor- og teatergruppene på Knuden har fått i oppdrag å synge og spille inn en låt i forbindelse med TV-aksjonen 2020.

Alle elevene samlet i lydstudio Studio B. Foto: Mairi Macdonald

Brukergenerert innhold

Mairi Macdonald Knuden - Kristiansand kulturskole

KRISTIANSAND: I år går pengene fra TV-aksjonen til WWF for å bekjempe plast i havet.

– Dette var 12 på "Hvor gøy er dette"-skalaen, sier musikal- og korelev Rebecca Fjelde Farstad.

Ved Studio B på Gimlekollen har femti barn og ungdom fra kulturskolen fått på seg hodetelefoner og synger og spiller inn den egenkomponerte sangen "Hvis vi går hand i hand" i et stort og profesjonelt lydstudio. Sangen er skrevet av Johan-Christian Sandvand til årets TV-aksjon, og handler om at vi må stå sammen for å bekjempe all plasten i havet.

Dette er stas!

– Det begynte som et lite prosjekt, men har vokst seg mye større, sier avdelingsleder ved produksjon på Knuden, Helene Hostad Tønnessen. Hun ble opprinnelig kontaktet av initiativtaker Torunn Sandvand fra TV-aksjonen i Kristiansand som lurte på om Knuden kunne bidra til å lage en sang for TV-aksjonen.

Helene Hostad Tønnessen er stolt over innsatsen til elevene på Knuden. Foto: Mairi Macdonald

– Det hele ender med at lærer ved Knuden, Guttorm Strande Syrrist skriver denne flotte melodien, og at selveste Kringkastingsorkesteret (KORK) nå komper på låten. Det er så stas, sier Tønnessen stolt.

Viktig budskap

Selv om stemningen i studio er både lystig og munter, er det et alvorlig tema sangen og TV-aksjonen handler om. Solist og Knuden-elev Hanna Kjøstvedt, håper at alle vil forstå alvoret og bidra til årets fellesdugnad.

Rebecca Farstad, Kamilla Simonsen og Hanna Kjøstvedt synes det er stas å være med på innspilling av årets TV-aksjonslåt. Foto: Mairi Macdonald

– Dette gjelder jo hele verden, og all plasten i havet er jo et stort samfunnsproblem. Men jeg tror ikke det er så lett for oss å skjønne hvor viktig denne saken er. Så jeg tror det er veldig bra at det blir belyst gjennom TV-aksjonen, sier hun.

Vises på NRK

I tillegg til å spille inn sangen i lydstudio ble det også filmet og spilt inn musikkvideo til sangen. Resultatet kan du se i forbindelse med TV-aksjonen på NRK 18. oktober. I videoen under kan du se høydepunkter fra innspillingen, og få en smakebit på den flotte sangen.