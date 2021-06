Det er nesten uvirkelig å få reise på turné igjen. I 17 dager skal vi gå ut av turnébussen i en annen kommune enn den vi våknet opp i. Vi skal rigge opp til musikkfest og møte nye forventningsfulle øyne når vi går ut på scenen hver kveld.

For noen i salen vil det være livets første konsert. For andre noe de har gledet seg til i over 15 måneder. For de fleste er konserter et tegn på normalitet. Men inntil pandemien er under kontroll, byr vi opp til «siddedans» og alljoik for et begrenset antall små og store. Særlig førstnevnte. For vi i KEiiNO stiller oss bak mantraet «barn og unge først» under gjenåpningen, og reiser derfor på familiekonsertturné.

Mange kjenner oss fra Melodi Grand Prix i 2019 og 2021. Men ikke alle vet at vi har gitt ut 19 låter i løpet av de to og et halvt årene vi har vært et band. Eller at vi har 70 millioner streams og 780.000 månedlige lyttere over hele verden. Men de aller fleste vet at vi er en same, ei dame og en homo som lager energisk popmusikk med joik.

Turnélivet er spesielt, og for oss som er vant til 200 reisedøgn i året har de siste 15 månedene vært som å vente på å bli oppringt fra kundeservice når det er din tur i telefonkøen. Man er ikke helt låst til å gjøre andre oppgaver, men man kan ikke gå fra telefonen eller sitte i andre samtaler.

Vi er noen av de heldige som har mottatt støtte over kulturrådets stimuleringsordning, som gjør at vi kan gjennomføre en Norgesturné selv om vi maks kan ha 100 eller 200 i saler som vanligvis tar det mangedobbelte. Og responsen viser at publikum rundt om i landet setter stor pris på å få gå på konsert og få ta bilde selv om en-meteren må overholdes.

For å minske risikoen for smitte i vårt 10-personers crew, reiser vi med buss fra et Kristiansand-selskap. Vi har også med oss hurtigtester for å jevnlig testing, slik at det eneste vi smitter med er glede, noe de vinnerne av årets MGP-junior så fint synger om.

Vi i KEiiNO driver vårt eget plateselskap. Fordelen av å styre skuta selv er at man selv bestemmer kursen, og at man ved en suksess sitter igjen med mer penger til å investere i karrieren. Ulempen er at man ikke har finansielle muskler i ryggen under oppbygningen, og at både artister og musikere må gjøre mange arbeidsoppgaver langt unna stillingsinstruksen.

På grunn av den brede støtten i folket fikk vi representere Norge i Eurovision i 2019. Stemmene fra Europa gjorde at vi kunne etablere oss som noe mer enn en one-hit-wonder. Og selv om mange av planene for 2020 ble satt på hold, har våre følgere heldigvis ikke glemt oss. Nå ser vi lyst på fremtiden, og gleder oss til å fortsette å spre joik og pop-glede over det ganske land.