Vi er på festival på Dvergsnestangen. Min mann og jeg hadde avtalt på forhånd å ta en natt hver i telt, for å gi barna våre noen magiske minner fra innsida av teltduken. Rune pådro seg i forkant en liten runde med «influensa» som enda ikke har sluppet taket, så jeg var så heldig å ende opp med hele to netter i telt, så han kunne sove på rammemadrass og bli frisk hjemme. Jeg kjenner selvsagt på lettelse over ikke å ha influensa, mer enn at jeg selv må overleve to netter i telt.

Den første natta er nå unnagjort. Jeg har noen refleksjoner rundt konseptet. Det første er selvsagt bare en undring over at vi fremdeles holder på med dette, som mest sannsynlig hadde sin renessanse i steinalderen. Vi fisker jo ikke med fiskebein etter at fiskekroken ble oppfunnet. Vi sover heller ikke i telt etter at hus med tak, vegger, varme og isolasjon ble oppfunnet, så sant du ikke befinner deg midt på Hardangervidda. Men joda! Det gjør vi så sannelig.

Campinglivet! Jeg skal utdype. Du setter opp en duk ved hjelp av pinner og plugger, blåser opp madrasser (50 prosent sjans for at du våkner opp i løpet av natta på flat madrass, for lufta vil ut og madrassen ønsker å få hull) og kaster alt inn i teltet i et komplett kaos. Du har selvsagt glemt nok tepper, så du begynner allerede da å få bange anelser for natta. Barna først!

Fasilitetene på campingen er faktisk overraskende bra, men du må likevel gå 200 meter ute for å gå på do på natta, pusse tenner eller dusje. Dusjen kommer jeg tilbake til. Hva er vitsen med å gå langt ute for å gå på do? Jeg vil gå maks seks meter for å gå på do på natta. Jada, jeg kryper opp mot femtitallet.

Så litt om natta. Vifteovn er en Guds gave til teltlivet. Det skal den ha. Du slipper å legge deg i fuktig sengetøy når du legger deg som en frossen fiskepinne etter en litt for lang kveld ute i campingstolen. Når du da legger deg på en iskald luftmadrass med sommerdyne, skjønner du at selv uten fukt blir dette en lang natt. Heldigvis hadde jeg med meg en elektrisk varmebrikke på størrelse med et A4-ark.

Der la jeg meg i fosterstilling på den med ørepropper, raggsokker og sovemaske. Se det for deg! Ikke særlig flatterende! Klokka halv tre tenkte jeg at nå vil jeg heller brenne opp teltet, alle andre og meg selv enn å fryse lenger. Så da fyrte jeg opp vifteovnen. Jeg la meg på badehåndkleet og varmebrikken og ventet på varme og søvn. Etter måkeskrik, motordur og barnehyl jevnt gjennom natten, våknet jeg halv sju og holdt på å bli kokt i egen kjøttkraft. Så da var det bare å ligge der å kjenne på det en times tid, før jeg veltet meg ut av teltet og fikk en skvett med dugg fra teltåpningen nedover ryggen.

Vel fremme i sanitæranlegget var det bare å skanne QR-koden til varmtvannet i dusjen, nymoderne polletter. Tror dere den virket? Nei, det er helt riktig, så da ble det dusj i vann rett over frysepunktet. Heldigvis hadde jeg vært litt gjerrig og betalt for bare fem minutter med varmt vann. Og takk og lov for at det var en vask der med både varmt og kaldt vann, så jeg fikk kastet over meg litt lunkent vann. Null stress å ha glemt BH-en. Det hadde vært verre med håndkleet. Litt flaut å gå naken, våt og kald i 200 meter for ei dame i min alder. Men det trengte jeg altså ikke. Jeg fikk stelt meg og så ut som jeg kom fra et annet sted enn Konsmo et øyeblikk. Men joda. Fremdeles fra innlandet, men muligens litt mer fisefin enn før.

Camping er i alle fall ikke noe for meg. Men hva gjør man ikke for barna? Denne teksten hadde blitt lenger om det hadde regnet, for da er det langt flere komplikasjoner enn nevnt her med det glade teltliv. Nå er det bare én natt igjen! Takk for oppmerksomheten! Jeg er imponert over utholdenheten.