André Tribbensee stiller ut på Arteriet

Hvordan kan kunstnerisk aktivitet forholde seg til menneskelige tragedier som resultat av krig, vold, klimaforandringer, fattigdom og flukt?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et av den Kristiansand-bosatte kunstneren André Tribbensees mange fotografier som fra og med torsdag denne uka stilles ut på Arteriet på Lumber i Vågsbygd. Foto: André Tribbensee

Brukergenerert innhold

Kristin Søndersrød Ose Arteriet

KRISTIANSAND: Dette spørsmålet er ett av mange kunstneren André Tribbensee både har stilt seg selv og utfordrer publikum til å ta stilling til. Torsdag denne uka åpner vi på Arteriet på Lumber en ny utstilling.

Tribbensee er en visuell kunstner, kurator og filmskaper som jobber gjerne på tvers av disiplinene. I forbindelse med utstillingen av sine videoinstallasjoner vil han invitere til åpne samtaler og seminarer rundt tematikken.

Råstoffet til hans utstillingsbidrag er 23 videointervjuer og dokumentarisk materiale som han har opparbeidet gjennom tre år på den greske øya Lesvos på bakgrunnen av den pågående humanitære krisen.

Er det forsvarlig å oppsøke kriseområder for å jobbe med kunst? Bør kunstnerskapet settes til side når vi møter katastrofetilstander og lidelse eller ligger det akkurat i kunsten potensialer for handling og «behandling» av noe som kan virke uoverkommelig utfordrende, paradoksalt eller for komplisert? Hvordan og i hvilken form kan kunst i så fall komme til virksomhet og hvordan kan det som erkjennes, formidles og impliseres andre steder?

Publikum blir også invitert til medvirkning i denne formen for kunstnerisk konflikt og fredsforskning.

I forbindelse med utstillingen tilbys det følgende seminarer med åpen diskusjon:

Lørdag 24. oktober: Seminar 1: «You can't tell an artist what to do, but it would be very useful at this moment». Klokka 20-21, åpen diskusjon etterpå.

Søndag 25. oktober: Seminar 2: «The beauty of understanding that our fates are intertwined». Klokka 20-21, åpen diskusjon etterpå.

Tirsdag 27. oktober: Seminar 3: «A refugee, a migrant?» Klokka 20-21, åpen diskusjon etterpå.

Alle seminarene krever forhåndspåmelding.

Utstillingen står til 29. oktober.