Tankar i ingaløysa

Er ikkje fantasimusklane like viktige å halde i form som kroppens musklar?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oddbjørn Aardalen (75) bor på Skjervedal i Vennesla. Han har gitt ut sju diktsamlinger. Foto: Fædrelandsvennen

Brukergenerert innhold

Oddbjørn Aardalen

Oppvaksen på gard blei eg alt som barn med på fysisk arbeid: I skogen med Silkesvarten, i våronn og slåttonn, i fjøs og låve, over alt der hage små gutehender kunne gjere nytte for seg. Dette arbeidet flytta inn i meg, tok bustad, blei verande. I alle år seinare, i tida med utdanning, i dei yrkesaktive åra, i tida som pensjonist; alltid har fridagar og ledig tid blitt nytta til kroppsleg arbeid: I skogen, på innmarka, i hus og heim. Eg føler at eg sluntrer unna, stegar til side for meg sjølv, om eg ikkje får gjort eit arbeid eller to med kroppen kvar dag.

I dei seinare åra har ein annan interesse, som vel alltid har ligge der, men fyrst i godt vaksen alder har synt seg i full storleik, tredd fram: Tankeverksemd, refleksjon, skriving, dikting. Setje seg ved skrivebordet i andre høgda i det 225 år gamle huset på Skjervedal, sjå ut på grusvegen som kviler seg opp mot Egredalen, kan hende er ein svarttrast i gang med morgonmaten, kan hende høyrer eg postbilen og veit at akkurat nå legg postmannen dagens rykande ferske aviser i den grøne kassa på veggen ved inngangsdøra. Eit blankt ark og ein penn på pulten framføre meg. Sitje her og la tankane spire som lysegrøne skot på unggranane i bakken opp mot Lilletjønn.

Av og til spør eg meg sjølv: Er ikkje dette like fullverdig? Er ikkje sinnet sin aktivitet like mykje verd som kroppens? Er ikkje fantasimusklane like viktige å halde i form som kroppens musklar?

Eg har ikkje svar. Eg tek ein slurk av den varme, svarte kaffien, tenkjer: I dag skal eg ikkje gjere det slag, berre sitje her i ingaløysa. Men eg garanterer for at eg skal gjere det skikkeleg!

Les flere innlegg av Oddbjørn Aardalen her