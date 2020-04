Finner du håpets havn, er alt mulig

Når godhet berører og vandrer sammen med oss gjennom mørket, tennes vårt indre lys. Der kan håpet overvintre.

Anne Cathrine Rosendahl (51) fra Kristiansand har skrevet dette innlegget. Foto: Privat

Anne Cathrine Rosendahl

Tenk om kilden din er nærmere enn du tror?

Havet har alltid betydd noe spesielt for meg. Havets hjerte er det vakreste og reineste på vår jord. Det gir frihet og vinger til hver sjel som seiler. Mitt hjerte kan ofte føles både nakent og ensomt, og sårbarhetens flammer brenner inni meg. Da søker jeg til havet som er mitt hjertes katedral. Bølgeslagene skyller bort det vonde – og tilbake står jeg påkledd i ny drakt, med ny stryke og nytt mot.

Noen ganger undrer jeg om havet kan være himmelens speil?

Her kan du høre låten Til havet. Vokal Helene Bøksle og Espen Grjotheim, melodi av Stein Berge Svendsen, tekst Anne Cathrine Rosendahl. Fra forestillingen vår Hjerter nær havet ved Kilden Teater og konserthus.

Til havet

Til havet har jeg gitt bort mitt hjerte

det elsker meg som jeg er

til havet har jeg gitt bort min smerte

der skylles den langt av sted

nå har jeg vært sterk nok så lenge

nær deg lar jeg tårene falle

du favner rundt meg

og bærer mitt hjerte

til alt det vonde mister kraft

Naturen lar oss forstå at skjønnhet er for alle. Her er et dikt jeg har gitt navnet Oppreist.

Oppreist

vær ekte

uten pynt

akkurat som natt og dag står i kø

om våren

på rett sted

tid

-

oppreist

i deg selv er du vakrest

la det være ditt hjem

din tilhørighet

for alltid

min sjels barndom flyr av sted

tiden er moden

tiden er ny

beruset av drømmenes vidunderlige stier

går jeg

kveld etter kveld

til nye steder

til nye eventyr

vær du en himmelseiler om natten

og speil deg i det mektige havet

møt deg selv!

