«He dykken possa tennane nå?»

Mamma hadde innbilt oss at ho konne se det på tonga når noen løy.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Venndølen Ingvald R. Ingebretsen (48) har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hans egen blogg kranglefant.no. På dette bildet fra 70-tallet står han sammen med sin søster Merete. Foto: Privat

Når mi va små, mæ å Merete, så va det jo rett som det va at mi sneig oss te ein kvid løyn…bare sånn histen å pisten. Merete va nok den verste, ho hadde som regel råkke så møe meir enn mæ, å så sæ nøyt te å ta noen snarveier. Som feks tannpussen å denslags. Va sjeldent mi tårte å ly om noe verre enn det…

«Kåm her!, he dykken possa tennane nå?», kåm det strengt frå mamma. Æ hadde jo possa mæ mest te blods, men Merete hadde vært opptatt med noe annt, så ho hadde ikkje røkkt detta ennå, men med strak rygg så svarte ho et klart å tydelig ja. Kom her så må æ se, sa mamma igjen.

Dy lyge, sa mamma. Ho visst jo godt at Merete hadda slarva bittesyn, igjen. «Stikk ud tonga så må æ se om du lyge!» Mamma hadde innbilt oss at ho konne se det på tonga når noen løy.

Merete la alle kortane på bordet, bevisane va jo overveldanes, der va lygeflekker på tonga… Æ sto vel lige forskrekka på sia…tenk å ha ein mor som konne sånno!

Det va ikkje så enkelt å foske sæ onna ettepå, men Merete ville tydeligvis detta livs. Ho stod å trente i speilen. Studerte tonga ette alle kunstens regler for å finne ud a å mamma hadde sett. Æ måtte se æ øu…Æ konne hellår ikkje se at der va deia mørke flekkane mamma påstod va der.

Så der stod mi i pysjamasen å sjæbte både te hverandre å te speilen å ikkje kom te bonns i detta.

Neste gång mi «blei tatt», så konne mi jo hellår ikkje bare nekte å sjæbe…då va mi jo jaffal avslørt. Mamma hadde som regel rett.