40 skoler fra hele Norge stilte med representanter da KKG var vertskap for nasjonal konkurranse i fremmedspråk for grunnskole og videregående skole.

KRISTIANSAND: Konkurransen, som heter International Language Competition, er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk og i år deltok mer enn 10.000 elever fra hele landet i kvalifiseringen.

Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) var sist fredag vertskap for det store arrangement og det ble en flott opplevelse for de 40 deltakende skolene fra hele landet som hadde kvalifisert seg til å delta i finalene. Mange kom langveis fra og fikk ladet opp på hotell i byen natten før, mens andre kom til byen med morgentoget.

Dommerbordet i finalen for spansk. Eli-Marie Danbolt Drange fra UiA (fra venstre), Anette Haugen faglærer spansk KKG og Trine Pedersen, markedsansvarlig ved Spanias ambassade Turistavdelingen. Foto: Tim Hope

Alle deltakende skoler kvalifiserte seg via flere innledende runder. I finalen var det egne kategorier for ungdomsskole og videregående med 25 spørsmål til finalistene i temaene ordforråd, grammatikk, situasjonsbasert kommunikasjon, lytteforståelse og kulturkunnskap. I flere av rundene var nivået så høyt at det måtte ekstraspørsmål til for å få avklart rekkefølgen på vinnerne.

I finalen var Agder var representert ved Mandal videregående skole, som kom på 3. plass i engelsk for videregående, og med KKG, som ble nr. 6. Mandal vgs. fikk også en 5. plass i tysk. Drottningborg ungdomsskole i Grimstad kom 3. plass i tysk og 4. plass i spansk.

Fra finalen i fransk for grunnskoler. Foto: Tim Hope

Å arrangere og delta i en språkkonkurranse er viktig av flere grunner. En språkkonkurranse oppmuntrer til å studere språk på et høyere nivå og styrker språkkunnskaper som igjen kan føre til større mobilitet, mange nye venner i inn- og utland og flere jobbmuligheter. Kulturforståelse er en viktig del av språklæring og en uvurderlig kompetanse å ha. Det kom også fram i språkkonkurransen.

Dessuten viser en live språkkonkurranse skoleeiere, næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner at skolene og lærerne er i stand til å utdanne unge mennesker som er språkkyndige og interessert i å bidra og at gode språkkunnskaper forbereder oss på utfordringene vi vil møte i en stadig mer krympende verden.

Avdelingsleder fremmedspråk Tim Hope KKG (t.v.), og leder for ILC Norge David Sundell. Foto: Karen Halvorsen

Fremmedspråkene har over mange år vært under press i skolen, noe som bl.a. kom fram i en kronikk i Fædrelandsvennen forrige uke. Slike arrangementer er derfor viktig for å skape oppmerksomhet rundt elever som har jobbet med å bli gode i fremmedspråkene.

Mundolingue er arrangør og Cappelen Damm er hovedsamarbeidspartner. Konkurransen blir gjennomført i samarbeid med Itslearning. På premiebordet var det blant annet reise og opphold ved språkskole, pengepremier, pokaler, medaljer, blomster, og diplomer. I tillegg fikk skolene klassesett av bøker og ulike lisenser. Vi satser på sterk deltakelse fra hele Agder i neste års utgave av International Language Competition.