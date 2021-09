Knuden tester ut nye aktiviteter

KRISTIANSAND: På vei opp til andre etasje på Musikkens hus hører jeg fyldige saksofontoner. Tonene leder meg inn til lærer Bjørn Rønnekleiv sitt kontor. «Kom inn», lyder det idet jeg banker på døra. Han møter meg med et bredt og vennlig smil. Kontoret er fylt med instrumentkofferter og notepermer. På veggen henger det ukuleler og på gulvet står notestativ og en blank saksofon på et stativ. Fra vinduene skinner høstsolens ståler inn og farger den hvite veggen lys gul.

Bjørn er lærer ved Knuden - Kristiansand kulturskole i flere fag, som saksofon og klarinett. I høstferien skal han holde kortkurs i et litt annerledes instrument:

– Vet du hva en dood er? spør Bjørn.

Han ser entusiastisk på meg og trekker frem et svart treblåseinstrument fra hylla si. Den kan minne om en blokkfløyte i utformingen, men har en annen klang. Dette finurlige instrumentet blir brukt som forberedelse til klarinett og saksofon. Bjørn skal holde to dood- og ukulelekurs for barn i området den kommende høstferien, og han er i full gang med forberedelsene.

Et rikere tilbud

Dood- og ukulelekurset er bare ett av flere kortkurs Knuden tilbyr i høstferien. Man kan også melde seg på kurs innen musikk, dans og teater. Bjørn forteller at formålet med kortkursene er at barn og unge skal få teste ut noe nytt uten å måtte forplikte seg over en lengre periode.

– I tillegg så vi muligheten til å tilby noe ekstra. Kulturskolen har kontakt med mange dyktige lærere og instruktører som brenner for fagene sine. På kortkursene kan de lære bort noe som kanskje er litt på siden av hva de ellers holder på med, selv om aktivitetene er beslektet, forteller Bjørn.

Flere alderstrinn

Samtidig påpeker han at det ville vært veldig kjekt om flere vil bli faste elever hos ham etter å ha fått en introduksjon på kurs.

De ulike kursene er for flere alderstrinn, og de fleste krever ingen forkunnskaper.

– Kortkursene er for alle barn og unge som har lyst til å prøve noe nytt, så jeg håper jeg ser flere nye ansikter i høstferien, sier Bjørn med et stort smil.

Et lite vindpust flyr gjennom vinduet og får notearkene til å danse lett på notestativet. Vi hører lyden av folk som går i gangene. Det nærmer seg undervisning og Bjørn må gå å gjøre seg klar.