Overraskende nok for mange består livet av mange valg. Man befinner seg stadig ved små og store veiskiller og må velge. Forhåpentligvis kvalifiserte valg basert på konsekvensutredning, klokskap og en bevisst strategi. Men stort sett handler det om intuitive valg basert på erfaring. Noen valg går helt av seg selv, når man er gift, mens andre igjen krever mer av deg.

Ofte vil man kanskje også at andre skal velge for en, fordi det faktisk ikke spiller noen rolle hva som velges. I hvert fall kan det være lurt når den bedre halvdel stiller deg ovenfor valg som egentlig bare har ett mulig (smart) utkomme. Da bør du helst, i fredens tjeneste, la henne bestemme, selv om du sukkersøtt får muligheten til å velge. Og har du ikke allerede lært det, vil konsekvensene av ikke å lese mellom linjene oppleves som katastrofale. For deg.

For du trodde vel ikke i din enfoldighet at valget mellom den siste voldsjulefilmen til Jean-Claude van Damme og «Love Actually» var et reelt valg?

Nei, det gjelder å velge like smart som riktig i de fleste hjemlige sammenhenger, og det er i grunnen veldig enkelt når en lærer seg «Hurtigguide til konsekvensutredning».

Først og fremst lærer man at de mer krevende valgene er de som medfører krevende konsekvenser i en eller annen form. I Hurtigguiden, trinn 1, lærer du å se på hvilke konsekvenser valget ditt vil få, og om du kan leve med dem. Et godt eksempel er om du skal velge å amorøst pirke i den som ligger ved siden av i ektesenga, eller tåle konsekvensen i nok et sviende nederlag med påfølgende dårlig stemning og selvtekt – i den forstand at man må ta saken i egne hender og ordne opp selv.

Nuvel. Det å gjøre bevisste valg i livet er viktig. Det viser at du faktisk står for noe, noe du risikerer å måtte kjempe for. Vender vi kjapt tilbake til valget mellom Hugh Grant og Jean-Claude van Damme, så er det kanskje verdt konsekvensen, spør du meg.

Et smart valg kan av og til være å bestemme seg for å nøle. Det kan om ikke annet gi din bedre halvdel muligheten til å overbevise deg, og du slipper å framstå som en som umiddelbart velger det du tror hun vil du skal velge, men faktisk gjør et kvalifisert valg basert på dialog. Smart. Damer liker dialog. For da «snakker vi sammen».

I slike tilfeller kan det vøre greit å ha ordene til Paul Gèraldy i bakhodet: «Mannen tror han velger kvinnen, men det er nesten alltid kvinner som velger den mannen som skal velge henne».

«Mannfolk» vil vel fnyse av en slik passiv og østrogen uttalelse fra en forfatter som er mest kjent for samlingen kjærlighetsdikt «Toi et moi» (du og jeg), men han sa faktisk også at «Livet – det er de kvinnene du ikke kjenner». Tolk det som du vil, men sitèr kun det første for din kone.

Konsekvensene av valgene du tar får ikke alltid de resultater du er ute etter. De få gangene jeg har gjort valg som berører familiens gjøren og laden er konsekvensen stort sett en del telefoner og meldinger etterpå hvor jeg må gjøre om på avtaler jeg i min enfoldighet trodde jeg kunne gjøre. Avtaler som kolliderer med avtaler som allerede er gjort av … den andre.

Fredrik Stabel sa det temmelig presist: «Når andre gjør noe, blir det resultater – når jeg gjør noe, blir det konsekvenser». Men heldigvis består livet av mer enn bare valg som berører den hjemlige hverdag, og her kan jeg stort sett velge det som passer meg. Og nå er vi inne på trinn 2 i Hurtigguiden: Vi deler kalender i Outlook (eller annen elektronisk kalender som måtte passe deg) hvor min bedre ¾ nitid fyller inn alle avtaler. Det fungerer overraskende bra, og det er kun få tilfeller jeg selv glemmer å føre inn mine egne. Noe som får konsekvenser, selvsagt. Fordi jeg ikke husket trinn 1. (Note to self: Husk alltid trinn 1).

Vi som har nådd en viss alder kjenner begrepet «pest eller kolera». Begrepet brukes når man må velge mellom to onder.

Pest, som infiserer blodet og bryter ned vevet i kroppen. Kolera, som er en mage-/tarmsykdom som tømmer deg for flere liter væske i løpet av et døgn. Behandling av kolera kan være krevende, men hovedprinsippet er å tilføre minst like mye væske som det man mister. Pest behandles med antibiotika.

Så lenge behandlingen skjer raskt, er ingen av sykdommene særlig dødelige i vår del av verden i dag. Men uansett, ordspråket er et godt bilde på valg som er vanskelige og som medfører konsekvenser du har liten lyst til å leve med. Men skulle man virkelig måtte velge mellom pest og kolera i dag … Ja, så er det nok best å velge kolera.

Heldigvis er det ikke ofte en havner i et slikt uføre. Stort sett tikker og går livet og hverdagen som det skal, og de fleste av valgene er tatt på forhånd og «hva skal vi ha til middag» og «hva skal jeg ha på meg» er det som dominerer. Men ønsker du litt spenning i livet, klipper du regelrett av «Love Actually» midt i filmen og lar Jean Claude van Damme grynte jula inn gjennom 120 ulidelig spennende minutter kvalitetstid med familien.

Eller … Du kan uoppfordret sette på «Love Actually», og se om responsen fra motsatt side i ektesenga medfører noe annet enn det vanlige nederlaget med de tidligere nevnte konsekvenser.

Det er bare å velge.