MINNEORD: Vi traff hverandre i forbindelse med «Det Store Korslaget» en gang i 2010 eller 2011. Et tv-program som gikk på TV2. Vi gikk til topps med Thom Hells kor Team Thom. Vi vant!

Der ble jeg kjent med en underlig fyr som var høyt og lavt fra dag én. Din interesse for mennesker og musikk fascinerte meg. Vi ble fort gode venner. Et varmt vennskap som varte helt til du reiste videre.

Det tok ikke lang tid etter korslaget til vi jobbet sammen med musikken din i studio. Jeg vet, etter utallige samtaler, at du likte det jeg drev på med musikalsk, og at du gjerne ville ha meg med til å produsere tingene dine. Senest i sommer spilte vi inn tre sanger. Tre nydelige låter du skrev. De låtene skal vi gjøre noe med og sende til dine nærmeste. De ble ikke helt ferdige, men vi er et lite lag som skal få orden på det.

Mange vil huske Magnus Storm som gatemusikant i Kristiansand. Foto: Privat

At det var tungt å være deg til tider, var det ingen tvil om. Jeg så og kjente på kampen din og det var så ubeskrivelig vondt å stå på sidelinja. Det var dine egne tanker som jobbet mot deg. Fra himmel til helvete på sekunder. Jeg kan bare prøve å ane den krigen du har stått i den siste tida. Du var syk lenge, men jeg så ikke hvor syk du var. Du må tilgi meg for det.

Jeg vet heller ikke hva du ville fortelle meg da du ringte meg søndag ettermiddag. Jeg tok ikke telefonen. Jeg var trøtt etter helgens jobber. Det må jeg leve med. Det er veldig vanskelig.

Takk for musikken. Takk for vennskapet og for at jeg fikk være en nær venn i disse årene. Takk for turene vi hadde på hytta der du kunne spille spill med ungene våre til langt på natt. Den utrolig smittsomme latteren din. Den jeg våknet av på morgenkvisten. Takk for hjelpen i hus og heim. Takk for at du var der for min kone Hildegunn fra dag én. Takk for at du ville promotere min musikk fordi du mente flere måtte sjekke den ut. Det var så mye engasjement i deg. Du var så rettferdig anlagt. Du var så mye godt.

Vi savner deg, og det er utrolig vondt at vi ikke lenger skal høre den nydelige stemmen din når vi spaserer i Markens.

Takk for alt, gode Magnus.

Sov godt og på gjensyn.