Arbeids- og kunstnerstipend til sørlendinger

ARBEIDSSTIPEND FOR KUNSTNERE:

Det deles ut to arbeidsstipend á 100.000 kroner.

Tore Kvæven, forfatter (Sirdal)

Tore Kvæven debuterte i 2011 med romanen Hard er mitt lands lov. Romanen Når landet mørkner ble utgitt i 2018. Den ble et viktig gjennombrudd i forfatterskapet der han ble tildelt Brageprisen samme år og Sørlandets Litteraturpris i 2019. Kvæven er både bonde og lærer, men vil med stipendet frigjøre mer tid som forfatter. I tillegg til en novellesamling, en dystopi og en science fiction, planlegger han å skrive historiske romaner.

Kvæven er født i 1969, oppvokst og bosatt på Kvæven i Sirdal kommune. Et arbeidsstipend vil gi et økonomisk pusterom rundt den tidkrevende produksjonen av litterære verker. Gjennom bøkene befester han for alvor sin posisjon som en av de viktigste forfatterne fra Agder i vår tid.

Ylve Thon, billedkunstner (Kristiansand)

Ylve Thon jobber med maleri, men har også tilegnet seg ny kunnskap om freskoteknikken ved Muralverkstedet i Oslo. Hun vil arbeide med veggmaleri i større formater. Ved å reise på studieturer, vil hun kunne utforske forskjellige ideer til monumentale fresker og som grunnlag i forprosesser til utsmykningsoppdrag. Thon arbeider med motiver fra natur og landskap, men også mer abstrakt der hun prioriterer det maleriske, fargen og materialitet. Hun har stor faglig innsikt i å ivareta tradisjonelle maleteknikker.

Thon er født i 1979 i Modum, og bosatt i Kristiansand. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet. Stipendet gir mulighet for arbeidsro, og inspirasjon til å videreutvikle fagkompetanse.

KUNSTNERSTIPEND:

Det deles ut fire kunstnerstipend á 40.000 kroner.

Maren Fidje Bjørneseth (danser), Kristiansand

Maren Fidje Bjørneseth har markert seg sterkt i dansemiljøet på Sørlandet gjennom Ravnedans og Kollektiv K. Stipendet skal brukes til å finansiere et studieopphold på Batsheva Dance Company i Israel, flere samarbeidsprosjekt med bl.a. filmfeltet, turne og kjøp av fotoutstyr. Hun vil også videreutvikle Wood Project (2016) til en helaftens forestilling, installasjon og fotoutstilling.

Bjørneseth er født i 1989 i Kristiansand. Hun er utdannet ved Trinity Laban Conservatoire of Contemporary Dance i London og Den norske balletthøgskole. Hun arbeider som danser, koreograf, pedagog og kurator.

Ingrid Juell Moe (kunsthåndverker), Søgne

Ingrid Juell Moe er en anerkjent tekstilkunster med bildevev som uttrykksmiddel. Hun skal i 2019/20 delta på tre kunstutstillinger: 20-års jubileumsutstilling og ei gruppeutstilling i Søgne gamle prestegård, samt 40-års jubileumsutstilling i Agder Kunstsenter. Stipendet skal i hovedsak brukes til innkjøp av materialer og leie av arbeidshjelp til et spesialprosjekt knyttet til gruppeutstillinga i Søgne. Her vil hun stille ut et 8 meter langt bildevevteppe Brevet til kjærligheten og en installasjon av egne brev.

Moe er født i 1949, og bosatt i Ny-Hellesund i Søgne. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Moe har hatt flere separatutstillinger i inn- og utland, og store utsmykkingsoppdrag.

Jon-Erik Myre (skuespiller), Kristiansand

Jon-Erik Myre etablerte Kanon Produksjon sommeren 2019. Han ønsker å fortsette og utvikle scenekunstproduksjoner i samarbeid med Teateret og Vest-Agder-museet. Intensjonsavtaler er inngått, men forestillingene krever ekstern finansiering. Det gjelder Harold Pinters Kjøkkenheisen og Jesse Britons Bound (Ombord) på Teateret samt Jens Bjørneboes Amputasjon på Kanonmuseet på Møvik. Videre har han påbegynt arbeidet med ei familieforestilling på Setesdalsbanen sommeren 2021.

Myre er født i 1993, oppvokst i Kristiansand og bosatt i Oslo. I tillegg til å være medlem av Norsk Skuespillerforbund er Myre også musiker.

Geir Stian Orsten Ulstein (forfatter), Lindesnes

For Geir Stian Orsten Ulsten bidrar et kunstnerstipend til å realisere nye bokutgivelser, en roman og ei dokumentarbok. Den historiske romanen handler om brytningstida mellom islam og kristendom øst i Europa på 1600-tallet. Dokumentarboka har arbeidstittelen Italienske veier. Ei dokumentarbok viser til faktiske hendelser, og bruker skjønnlitterære virkemidler for å skildre personenes motiver og handlinger. Italienske veier har som utgangspunkt ei reise som Ulstein skal gjennomføre i Italia i 2019/20.

Ulstein er født i 1982 på Toten, og er bosatt i Lindesnes. Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Ulstein debuterte med krigsromanen Piggtrådroser i 2007. Romanen Tour DØ France (2019) ble kritikerrost av en samlet presse.

UTVEKSLINGSSTIPEND:

Det deles ut 1 utvekslingsstipend på kr 50.000 kroner.

Silje Nordheim (danser), Kristiansand

Silje Nordheim arbeider som moderne danser, koreograf, produsent og dansepedagog. Hun er kommet inn på et diplomstudie i koreologi i London. Koreologi er studie i bevegelse, og baserer seg på Rudolf Labans velrenommerte bevegelsesteorier. Diplomet går over tre år med tre ukes samlinger i året. Den økonomiske støtten anvendes til studieavgift, reise og opphold. Hennes intensjon er å undervise i koreologi til barn, studenter, lærere og andre scenekunstnere på Sørlandet.

Nordheim er født i 1975 i Mandal, og bosatt i Kristiansand. Hun er utdannet ved London Contemporary Dance School, og har praktisk pedagogisk utdannelse i dans fra Kunsthøgskolen i Oslo, samt en mastergrad i dans fra universitet i Surrey.