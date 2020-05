1. mai i Tresse i 1959

Gudrun Gjertsen (nå 76 år) fra Søgne har skrevet dette innlegget. 1. mai for 61 år siden tok hun dette bildet av Jack Daily og Laurie London sammen med Kjell Karlsens orkester i Tresse i Kristiansand. Foto: Gudrun Gjertsen

Gudrun Gjertsen

Vi hadde lest om det i «Fevennen», min venninne og jeg, at kjente artister skulle opptre i Tresse i Kristiansand 1. mai, og det ville vi oppleve. En av artistene var den unge engelske popstjernen Laurie London, som var ett år yngre enn oss og allerede en kjent sanger. Sammen med Kjell Karlsens orkester, som spilte den mest svingende jazzmusikk og de siste populære slagere, skulle vi også få høre den amerikanske vokalisten Jack Dailey.

Å, som vi gledet oss! For anledningen hadde vi på oss nye klær, det var årets mote og vi hadde just kjøpt dem i byen. Vi prøvde å gå likt kledd, venninnen min og jeg, men det var ikke alltid vi fikk det til. Nå var min drakt marineblå, skjørtet var trangt og rakk bare just nedenfor knærne, jakka var kort, dobbeltspent og med hvite knapper. Så hadde jeg hvite høyhælte sko og i armen hadde jeg en hvit konvolutt veske i skai.

Min venninne hadde lysbrun peau de peche-jakke og grønnrutete foldeskjørt, hennes høyhælte sko var lys beige. Og begge hadde vi tynne nylonstrømper med søm bak. Vi så jo for hverandre, men for å være helt sikker på at sømmen bak på leggen var rett, vridde vi hele overkroppen rundt, holdt hånden på skjørtet og med lettelse så vi at strømpesømmen sto som den skulle.

Så syklet vi til Tofteland bro for å ta Søgne-ruta til byen. Syklene satte vi i krattskogen ved veien, der sto de trygt til vi skulle hjem om kvelden. Den siste ruta fra byen gikk ti over ti, og da ville det være nesten mørkt.

Tresse 1. mai 1959. Foto: Gudrun Gjertsen

Mange mennesker var samlet i Tresse. Spenningen var stor blant publikum. Der sto også vi ved musikkpaviljongen, spente på å se og høre kjendisene som var kommet til byen.

Så sto han på scenen, Laurie London. Liten av vekst, med glattkjemmet, sort hår og med et smil vinket og hilste han til publikum. Stemmen hans var stor da han framførte «He’s Got the Whole World in His Hands».

Den unge artisten ble godt mottatt, folk jublet og klappet og ville høre mer, stemningen var på topp. Kjell Karlsens orkester spilte swing, rock og storband musikk av høy kvalitet. Så kom en amerikaner på senen, Jack Dailey, han sang blues på engelsk, men også på norsk.

Erik Diesen i Tresse 1. mai 1959. Foto: Gudrun Gjertsen

Alt var som en drøm. Deretter kom den kjente skuespilleren fra Edderkoppen Teater, Ernst Diesen, på scenen, han fortalte historier så folk gapskrattet. Dette var en stor opplevelse og noe vi ville huske lenge. Vi fikk se og høre populære, internasjonale artister, moderne musikk og godt norsk skuespillertalent på en fin maidag i Tresse.

Gudrun Gjertsen har skrevet dette innlegget. Foto: Privat