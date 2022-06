I Lokalkulturen er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer enkeltpersoner og foreninger frittstående tekster, omtale av arrangementer m.m.

LINDESNES: «Nei!» og «Bare du!» hyler omtrent 50 elever fra 1. til 7. klasse på Vigmostad skole.

De fleste dager er laks den vanligste fisken som viser seg på Vigmostad nord i Lindesnes kommune. Denne dagen er det derimot en større fisk som er hovedpersonen på Vigmostad skole. Og det er ikke tilfeldig at en bok om hai har tatt en avstikker fra havet. Skolen har tradisjonelt hatt bra trøkk på skolebiblioteket, og dette skoleåret er det arbeidet ekstra med elevens bruk og medvirkning der. Mange nye bøker er kjøpt inn, og elevene selv bidrar med utstillinger og bokanbefalinger. Målet er et levende bibliotek som elevene har lav terskel for å oppsøke.

Og bibliotekbøkene er ikke bare tekstbøker. Femte- og sjetteklasse har hatt et tegneseriebokprosjekt over flere uker. Det ga både muligheten til å dykke ned i ulike verdener og å styrke leseferdighetene. Prosjektet ble avsluttet med å planlegge og å tegne egne tegneserier. Kombinert med en rekke Kulturskolebesøk gjennom året, passet det med besøk av Lindesnes-forfatter Ulstein, som altså hevdet at han hadde en hai i badekaret hjemme, til elevenes skeptiske glede.

Foto: Anne Britt Vigmostad Gjedrem

Ulsteins «Matheo redder haien» er en kort forestilling basert på den nylig utgitte boka med samme navn, som handler om en gutt som finner en hai på stranden. Haien har fått vannskrekk på grunn av all forurensingen, og gutten i fortellingen tar med haien hjem mens de pønsker ut hvordan livet i havet nå skal leves. I forestillingen trygler forfatter og hai (via telefon fra badekaret) tilskuerne om ideer som hvordan han kan få haien ut av badet sitt før det blir plast og haispy utover badeveggene.

Forestillingen hadde premiere på Barnas store fjæredag i Trondheim tidligere i år og skal blant annet vises på barnefestivalen Jubajuba i Trondheim (der Maj Britt Andersen og Bare Egil Band er andre artister). Men denne dagen var det Vigmostad-elevene som måtte forsøke å redde hai og forfatterens baderom.

Boka er ekstra lokal, siden en av elevene på Vigmostad skole, Matheo Leone Land-Ulstein (6) var den som opprinnelig hadde ideen om den plagede haien. Boka er utgitt på det anerkjente forlaget Spartacus og har høstet gode anmeldelser, også i Fædrelandsvennen.

Og haien? Den lå fremdeles hjemme i badekaret da forfatteren forlot Vigmostad.