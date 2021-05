Tidligere Knuden-elever mottok Drømmestipendet

KRISTIANSAND: – Dette betyr veldig mye. Både økonomisk, men også det å føle seg sett og verdsatt, og at man gjør noe som er verd noe, sier Maren etter seremonien i Rådhuskvartalet.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Det deles ut til unge kulturtalenter og skal bidra til at de får oppfylt sine drømmer. Det deles ut 50 stipender á 30.000 kroner. Duoen The Ella Sisters er blant dem ut som er blitt valgt ut av 60 0søkere fra hele Norge.

Søstrene er opptatt av å belyse samfunnsengasjerende temaer gjennom låtene sine og forteller at forteller at mer musikk er i vente:

– Rett etter sommeren kommer EP nr. 2, så er vi også i gang med en tredje EP opplyser Charlotte.

Vil lære mer om produksjon

Produsenten har sin base i London. Derfor jobber duoen mye over internett nå under korona. Arbeidsflyten har vært at søstrene har spilt inn i Kristiansand, og så sendt over materialet til produsenten som arbeider videre med det. Nå ønsker de gjøre større del av arbeidet selv, og jobber med å lære seg produksjon på egen hånd.

Maren og Charlotte er tidligere kulturskoleelever på Knuden og sier det har betydd mye med støtten; det å bli sett, hørt og trodd på. Og føle at man har verdi.

– Det var den første mestringsareanen vi var en del av, sier Charlotte.

Imponerte publikum

Mestring var også noe søstrene viste bevis på ved torsdagens seremoni. Etter tale av Sjur Høgberg, rektor på Knuden – Kristiansand kulturskole, tale og blomsteroverrekkelse av varaordfører Erik Rostoft, diplomutdeling av Cecilie Halvorsen, klaverpedagog på kulturskolen, og offisiell overrekkelse av Drømmestipendet av Lars Emil Johannessen ved Norsk Kulturråd, spilte duoen låtene «Cars» og «Queens» foran et lite, men imponert publikum.

PS! Artisten Veronica Andersen fra Froland var også blant de 50 vinnerne som fikk et drømmestipend på 30.000 kroner.