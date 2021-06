Gleder meg til å synge på Sørlandet

Siden mars 2020 har livet endret seg fullstendig for min del. Jeg satt i streng karantene i Frankrike fra 17. mars til 11. mai hvor vi hadde lov til å gå ut maksimum en time per dag og ikke mer enn en kilometer fra bostedsadressen. Dette gjør ganske mye med et menneske. Det ble mange tanker, kan man si.

For å holde humøret oppe begynte jeg å sende operakonserter på Facebook live hver mandag og en av disse videoene nådde over 25.000 seere.

Jeg har studert sang med flere operasangere som Loretta Corelli i Milano og Karen Acampora i Paris. Jeg har sunget «Venus» i Orpheus i underverdenen, «Baronessen» i Pariserliv og «Arsena» i Sigøynerbaronen av Johann Strauss. I Padova hadde jeg rollen som «Gilda» i Rogoletto av Verdi.

Jeg sang for HKH Dronning Sonja og Torbjørn Jagland under deres offisielle besøk i Paris. Jeg representerte Norge med «Ja vi elsker» under håndballkampen mellom Frankrike og Norge i Paris i januar 2012. De siste årene har jeg hatt mange konserter med programmet mitt «Victor Hugo – Syngende poesi» som etter hvert har blitt utviklet til «Haugtussa-Esmeralda» et syngende skuespill.

Jeg har også hatt konserter i mange kirker og konsertsaler i Frankrike. Mesteparten av 2020 hadde jeg fokus på konserter i Norge, og 2021 har jeg mye spennende i vente.

Se video fra Søm kirke i fjor her

Så hva gjør man da i en slik situasjon hvor alle planer, alle inntekter man skulle hatt gjennom reiser og konserter i løpet av vår og sommersesongen forsvinner helt?

Løsningen ble at venninnen min, Mia Karoline Moss, fant en annonse på NAV hvor Berg - Kragerø Museum søkte etter to museumsverter for sommeren. Jeg kastet meg over telefonen og forklarte hvem vi var. Vi fikk jobben og en leilighet midt hjertet av vakre Kragerø.

Jeg hadde samtidig et sterkt ønske om at sommeren skulle bringe mye musikk, men jeg hadde virkelig ikke trodd at det skulle bli så mye som det ble. Det startet etter en kort samtale med Gro Marlen Sleire som driver «Hos Gro», en restaurant i sentrum av Kragerø. Hun bestemte seg for at vi fikk holde ni søndagskonserter gjennom sommeren. Og etter dette bygget det på seg med etterspørsler fra alle kanter.

Siden i høst har det vært full konsentrasjon på konsertforberedelser og planlegging av flere prosjekter. 2. påskedag fikk jeg innvilget en hyggelig og etterlengtet støtte fra Kulturrådets stimuleringsordning, som gjør denne konserten og alle de andre mulige å gjennomføre.

6. juni spiller vi og synger vakker barokk musikk fra de store barokkomponistene som Händel, Purcell og Vivaldi. Jeg er veldig glad i barokk, og gjerne i operaform og da ble det lett å velge operaarier fra verk som Julius Cesar i Egypt og Alcina. Dido og Aeneas av Purcell står også på programmet. Mye av dette er dramatiske arier med mye tyngde og vi har da med lettere arier som «Nulla in Mundo» av Vivaldi for å kompensere litt. I tillegg spiller Andrea selvfølgelig orgelsoloer.

Andrea Maini er spesialist på barokkmusikk og da ble valget veldig enkelt for denne konsertserien vi skal ha sammen i Grimstad kirke, Hamardomen, og Vår Frue kirke i Trondheim i denne omgang.

Jeg er veldig glad for samarbeidet med Andrea, det betyr mye for meg. Han er en dyktig musiker som setter følelsene i musikken veldig høyt. Jeg kjenner meg veldig trygg når han akkompagnerer meg og da vet jeg at resultatet blir bra. Andrea har også hjulpet meg gjennom de siste månedene ved å engasjere meg som solist under gudstjenester i Fjære ved flere anledninger. Jeg fikk også være med som solist med Fjære kammerkor under Klassisk i Setesdal i fjor sommer. Vi har flere spennende konserter og prosjekter på gang i Norge og etter hvert i utlandet når dette igjen er mulig.

Andrea snakker i tillegg fransk og da kan det også ta bort litt av savnet til Frankrike, som jeg har vært borte fra siden 6. juni 2020. Jeg har tross alt bodd hele mitt voksne liv mellom Paris og Marseille i det landet.

I tillegg til disse barokkonsertene er det mye annet spennende på programmet i Grimstad kirke. Med forskjellige musikere, komponister. Diverse operaarier og melodier i varierende stil. Jeg kommer virkelig innom alt jeg er glad i. Da jeg har vært så heldig å kunne sette sammen disse konsertseriene, har jeg også hatt mulighet til å velge det jeg liker aller best å synge, samt velge de musikerne jeg ønsker samarbeid med.