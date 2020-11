De har fått Frivillighetsprisen 2020

Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland har fått Frivillighetsprisen 2020 i Evje og Hornnes kommune for sitt arbeid med Fredagsklubben.

Siv Erna Berntsen (t.v.) og Emma Kristine Leesland ble sist fredag tildelt Frivillighetsprisen for 2020 fra Evje og Hornnes kommune. Foto: Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune

EVJE OG HORNNES: Her er ordfører Svein Arne Haugens tale til vinnerne:

«Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland opplevde gjennom sitt arbeid som vernepleiere at det var et behov for en møteplass med fokus på nettverk og mestring for mennesker med funksjonsnedsettelser. Derfor startet de i 2008 Fredagsklubben. Det er altså det 13. året for klubben.

Fredagsklubben samlet, en kveld hver måned, inntil 100 mennesker fra hele Agder – på Furuly. Sosialt fellesskap, et felles måltid, felles aktiviteter og mestring står i sentrum. Samlingene har tema som countrykveld, disco, filmkveld og talentiade. I tillegg arrangeres en årlig tur til Danmark.

Emma Kristine og Siv Erna leder samlingene og arbeidet på en varm og inkluderende måte. Fredagsklubben gir deltakerne et lyspunkt i hverdagen som de virkelig ser fram til. Ingen glede er større enn å glede seg til noe, og Fredagsklubben er i så måte veldig viktig for en gruppe som har færre alternativer og færre tilbud enn funksjonsfriske.

Emma Kristine Leesland og Siv Erna Berntsen har gjennom sitt frivillige arbeid bidratt til at andre mennesker får en bedre hverdag.

Gratulerer så mye med tildelingen av Frivillighetsprisen 2020 i Evje og Hornnes kommune.»

Fakta Om frivillighetsprisen Første år for tildeling var i 2010. Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Fakta Tidligere frivillighetsprisvinnere 2010 – Otra IL 50 år

2011 – Harald Aas

2012 – Ragna Kallhovd

2013 – Bjarne Haugjord

2014 – Geir Dåsvatn

2015 – Helmer Nilsen

2016 – Trygve Jokelid

2017 – Glenn Håkonsen

2018 – Ingrid Birkeland

2019 – Karina Lislevand