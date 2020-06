Harald Solberg til minne

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Harald Solberg sin bortgang.

Harald Solberg 21. juli 1954–13. juni 2020. Han var keramiker og ble i 1997 direktør for Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, en jobb han hadde til sin bortgang. Han fikk Aust-Agders fylkeskulturpris i 2008. Foto: Kjartan Bjelland

Agnes Repstad Daglig leder Agder Kunstsenter

Agder Kunstsenter og Bomuldsfabriken Kunsthall inngikk for åtte år siden et permanent samarbeid om visning av den årlige utstillingen HATCH.

Harald tok kontakt med oss og ville dele visningen i to, de nyutdannede kunstnerne fra Aust-Agder i ARTendal og de fra vest hos oss. Han så verdien i å bli kjent med unge kunstnere fra regionen i starten av deres karriere.

Vi møttes minst en gang i året, og da foregikk møtene slik: først en gjennomgang av årets HATCH-søknader (her var det ingen rom for pjatt og digresjoner). Heldigvis var vi begge tilhengere av effektivitet og handling, så samarbeidet var enkelt. Deretter gikk praten over i nyheter om kulturlivet øst og vest i Agder. Og så avsluttet vi alltid med å oppdatere hverandre om egne liv.

Harald var en høyt respektert kollega og han hadde en høy stjerne blant kunstnere. Han var en av de sjeldne typer mennesker, som viet hele seg kompromissløst til sitt arbeide. Det er kanskje en klisje å si det, men den er sann, Bomuldsfabriken var Harald. Det er takket være han at Arendal har en av landets mest anerkjente kunstinstitusjoner.

Våre tanker går nå til hans nærmeste.

Jeg kommer til å savne deg og våre møter, kjære Harald.

Hvil i fred.