Får 50.000 kroner hver i karriereutviklingsstipend

Denne trioen får hvert sitt stipend fra Talent Arendal.

Fra venstre: Skuespiller Nora Grindstein Svalheim (født 1991), trompetist Oscar Andreas Haug (født 1999) og sanger/låtskriver Caroline Kristiansen (født 2000). Foto: Lukasz Zamaro/Anna Rogneby/privat

Brukergenerert innhold

Vidar Aas Arendal kommune

Talent Arendal er et samarbeid mellom Arendal kommune, NOV og den tidligere stiftelsen Kultura. Hensikten er å stimulere karrieresatsingen til talentfulle unge kunstnere og idrettsutøvere.

Vi fikk i år 15 søknader på kunst/kultur-stipend og fire søknader på idrettsstipend. Det var som vanlig mange gode søknader, spesielt på kunst/kultur-siden.

Tidligere år har vi delt ut fem eller seks stipender på kr 50.000 hver. På grunn av budsjettkutt og oppbrukte fondsmidler hadde vi i år kun kr 150.000 til fordeling, så dette kan være siste tildeling fra Talent Arendal.

Juryen, bestående av kultursjef Linda Sætra, Bjørn Reang fra NOV og Per Reidar Spieler fra Kultura, falt til slutt ned på at følgende tre får stipend på 50.00 kroner hver:

Caroline Kristiansen

Allsidig musikktalent, som også skriver egne låter. Er mest kjent som vokalist, men spiller også piano, litt gitar, bass og trommer. Tar for tiden bachelorutdannelse ved Liverpool Institute for Performing Arts, bedre kjent som LIPA eller «Paul McCartney-skolen». Hennes kunstneriske mål er å utvikle seg som låtskriver og utøver. Målet er å leve av musikken og bruke de tre årene i Liverpool til å utvikle sitt eget musikkuttrykk og skape kontakter i musikkmiljøet med tanke på framtidig arbeid.

Nora Grindstein Svalheim

Har drømt om å bli skuespiller siden ungdommen, en drøm som vokste på dramalinjen på Dahlske videregående skole. Har utdannelse innen filmproduksjon og skuespiller/teaterproduksjon fra Nordland filmfagskole og Nord universitet. Arbeider frilans og har deltatt i flere film- og teaterproduksjoner. Hun er blant annet en del av NIE Theater (New International Encounter), som har hatt turneer over hele Norge, samt Danmark, Tyskland, Irland og Tsjekkia og som etter planen skal turnere i Asia og Australia i 2021. I tillegg tar hun andre oppdrag og skriver og produserer egne forestillinger.

Oscar Andreas Haug

Trompetist som for tiden tar en bachelorgrad jazzlinja ved NTNU i Trondheim. Har bakgrunn fra blant annet Arendal Big Band og Sørnorsk ungdomsstorband, hvor han utviklet seg som bandmusiker og solist. I 2017 vant han talentscenen på Canal Street med bandet «Simpelthen» og hans musikk for trompet, piano, bass og trommer. Det kunstneriske målet er å fortsette å utvikle seg gjennom å jobbe hardt og gi ut et album med egen musikk, som vil åpne muligheter til spille på store og seriøse festivaler og konsertscener. Samtidig vil det være viktig å delta i andres prosjekter, som gir nye impulser, inspirasjon og nettverksbygging.

Retningslinjer for Talent Arendal

Karriereutviklingsstipend / prosjektstipend for unge kunstnere/kulturutøvere

Stipendet skal bidra til å gi utviklingsmuligheter for talentfulle unge kunstnere og kulturutøvere, som har klare langtidsplaner og karrieremål og allerede er på et høyt nasjonalt nivå. Det kan også søkes om støtte til gjennomføring av større konkrete kunst- og kulturprosjekter. Søkere må være mellom 18 og 30 år. Det kan hvert år deles ut inntil tre stipend på kr 50.000 hver.

Karriereutviklingsstipend for unge toppidrettsutøvere

Stipendet skal bidra til å gi utviklingsmuligheter for talentfulle unge idrettsutøvere, som har klare langtidsplaner og karrieremål og allerede er på et høyt nasjonalt nivå. Søkere må være mellom 18 og 25 år. Det kan hvert år deles ut inntil tre stipend på kr 50.000 hver.