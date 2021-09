Tom Waits kunne vært venndøl

Toglinja, fabrikken, elva, bedehusene, pizzabarene, ... og Kvarstein. Alt dette hadde Tom Waits brukt som materiale for sangene sine, hvis han hadde vokst opp i Vennesla istedenfor i San Diego som han endte opp å gjøre.

Hvem er denne Tom Waits? Jo, han er den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og filmskuespilleren som siden 1973 har gitt oss nydelige sanger som I hope I don’t Fall in Love With You, In the Neighbourhood, Rubys Arms, Ol’ 55, Raindogs og Jesus Gonna Be Here, sanger som handler om alt fra kjærlighet til industri, brennevin skumle dyr og til Jesus. Mange av disse sangene spiller bandet Blow når de fremfører musikken til Waits på Hunsfos kommende lørdag.

Født i taxi

Waits ble født 7. desember 1949 bak i en taxi på vei til sykehuset, og det kunne like godt ha vært i full fart nedover langs Otra for å rekke frem til sykehuset på Eg. En så dramatisk start på livet kan ha gitt inspirasjon til et liv på scenen og på lerretet for unge Tom.

Som ung mann jobbet Waits som ryddegutt på pizzeria i hjembyen San Diego og hentet mye inspirasjon til sanger fra folk han observerte der. Han kunne like godt ha vært pizzabud på Milano pizza i Vennesla, med innblikket det gir i folks liv og skjebner.

Mange låtskrivere, fra Bruce Springsteen til Neil Young og nevnte Waits, henter ideer og personer fra lokal industri, og her kunne også venndølen Tom Waits ha hentet mye fra Hunsfos og Huntonit, både med det visuelle med røyken fra fabrikkene og klærne til arbeiderne, men også med livet som industriarbeider.

Livet på begge sider

Og så har man jernbanen, da. Den som går gjennom Vennesla på langs og som gir to sider av sporene. I mange av Tom Waits’ tekster handler livet om hvilken side av sporet man er født på, samtidig som man alltid kan komme seg bort derfra. Og for Waits, som var født i Pomona, nær San Diego, en by utenfor Los Angeles, var jernbanen en vei til et større sted, akkurat som Kristiansand eller Oslo er det for Vennesla.

Da Tom Waits var 15 år, ble hans lærerforeldre skilt, og Tom ble boende med sin mor. Hun var av norsk slekt – fra Østerdalen – og ble mer religiøs av skilsmissen. Hun dro med unge Tom i kirken hver søndag, og dette har satt sitt preg på mange av tekstene til Waits, der kampen mellom Gud og djevelen står sentralt, samtidig som gospelmusikken inspirerer hans stil. Igjen kunne like godt denne oppveksten foregått i et av bedehusene i Vennesla, selv om musikken kanskje ikke hadde svingt like bra om det hadde vært Broder Aage som var inspirasjonen og ikke gospel.

Hyller kjærestens hjemsted

Og så har vi Kvarstein, da. Utgravinger har vist at de første venndølene slo seg til her i steinalderen, og det er et vakkert lite sted. Et sånt sted ens kjæreste kan komme fra. Akkurat som Tom Waits’ kjæreste og kone gjennom over 40 år, Kathleen Brennan, kommer fra det lille stedet Johnsburg, Illinois. Det er et sted Waits har gjort kjent gjennom den vakre sangen av samme navn der han hyller stedet hans kjære kommer fra. Det kunne like godt vært Kvarstein, Vennesla. Prøv å synge det for deg selv, og du vil høre at det passer.

Eller du kan komme på konsertlokalet PM5 i de gamle ombygde fabrikkhallene på Hunsfos på lørdag 18.09 og høre Blow spille den sangen og mange flere av Tom Waits, som altså fint kunne vært venndøl. Men nå har jo Vennesla Erlend Ropstad, så de er heldige sånn.