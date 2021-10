Gjev pris til Marianne fra Grimstad

KRISTIANSAND: De siste årene har vært urolige og belastende for ergoterapeuter og tillitsvalgte i Grimstad kommune. Trusselen om oppsigelser og 20 prosent kutt i budsjettene har hengt over medlemmene.

– I denne situasjonen har Marianne vært som en klippe, kjempet ergoterapeutenes sak og fått frem hvor viktige vi er for kommunen slik at det ikke var en eneste ergoterapeut som mistet jobben. I årets budsjett ble det i stedet foreslått at det trengs flere ergoterapeuter i Grimstad kommune, kunne en imponert forbundsleder Tove Holst Skyer fortelle forsamlingen på årsmøtemiddagen i Kristiansand.

En vesentlig innsats

Skyer refererte til statuttene for tillitsvalgtprisen under utdelingen i Ergoterapeutene Sør.

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Årets tillitsvalgte kan ha utmerket seg gjennom for eksempel:

* Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser.

* Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte.

* Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet.

* Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer.

* Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.

* Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer.

Til inspirasjon

– Forbundsstyret mener at Marianne Boye har gjort en vesentlig innsats som tillitsvalgt, og tilfredsstiller de fleste av disse punktene. At du ikke har lang fartstid som tillitsvalgt, gjør det desto mer imponerende at du har lyktes så godt i en spesielt krevende situasjon. Jeg håper innsatsen din kan inspirere alle våre tillitsvalgte, for evnen til å kommunisere hvorfor ergoterapi er viktig, og er nøkkelen til svært mye i hverdagen som tillitsvalgt. Det er derfor med stor glede at jeg tildeler deg Tillitsvalgtprisen 2021, sa en rørt forbundsleder, og overrakte diplom, glassfat og blomster til prisvinneren.

De øvrige nominerte:

* Solveig Lunde Holbæk, Bydel Alna, Oslo kommune

* Katrine Færestrand, Regionleder, Ergoterapeutene Sør

* Hilde Fleitscher, Kristiansand kommune

* Marion Ryen, Ullensvang kommune

* Leif Ståle Nævestad, Oslo universitetssykehus (OUS)