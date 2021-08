Fikk villmarkspris av Lars Monsen

ÅSERAL: For aller første gang skulle det deles ut en pris, en utmerkelse, til en ekte villmarking fra Sørlandet. Dette skulle skje på villmarksmessen Høyt og Vilt på Eikerapen i Åseral kommune.

Det er selvfølgelig stas og ikke minst en stor ære å få lov til å sitte i en jury sammen med flinke og dyktige folk fra Setesdal, Kristiansand og indre Agder.

Responsen på folks nominasjoner var uventet stor, og svært gledelig. At vi i det hele tatt har så mange mennesker som er flinke til å bruke naturen, ikke bare for sin egen del, men gjør en stor jobb i å motivere og inspirere andre, er fantastisk. Dette er folkehelse, mental helse på høyt nivå. Og bruksmulighetene er uendelige mange og vakre.

Opp mot 200 personer ble nominert, så juryen hadde et stykke arbeide med å sette sammen de beste kandidatene etter de kriterier som var satt. Det å få med barn og unge var et høyt prioritert kriterium vi hadde som utgangspunkt.

Enstemmig vinner

Vi samlet oss etter hvert enstemmig om kandidaten Nils Rune Birkeland fra Kristiansand. Og her er argumentene fra juryen til årets vinner av Sørlandets Villmarking 2021:

«Årets vinner er født med en utferdstrang og kan kjennetegnes som en understimulert hund om han ikke får kommet seg ut i naturen og aller helst opp på fjellet. Han er på ingen måte en ensom ulv, derimot trives han best i en flokk og helst som leder. Og det er vel nettopp denne flokkulturen hans som har ført til at mange venner, og aller helst barn og unge, blir velsignet med kandidatens genuine ønske om at flere skal få oppleve den gode roen, lykken og meningen med livet i naturen.

Han tar flokken med i opplæringen og tilrettelegger slik at alle kan få den nødvendige kunnskap for å få den rette respekten for naturens krefter og ikke minst, den rette kunnskap for å verne om naturen. Han har et ønske om å bevare naturen så urørt som mulig både for seg selv og de som kommer etter.»

I vårt arbeid med å finne de beste kandidatene dukket det opp en nominasjon som gjorde et stort inntrykk på oss alle. Her var en flott ung kar fra Vennesla på 15 år som virkelig tok utelivet i hei og fjell til sitt hjerte, og motiverer på sitt beste for at andre skal få samme opplevelse og følelsen av den ultimate lykken i naturen.

Ekstra pris

Det ble raskt enighet om en ekstra «juniorpris» og her er juryens argumenter for dette:

«Da juryen fikk inn forslag til denne kandidaten, ble det klinkende klart at her måtte en ny type villmarking kåres. Kandidaten er en pådriver av beste slag til å få med seg venner og familie til å bli med på teltturer, kanoturer, fisketurer, bålturer eller rett og slett bare ut i naturen. Han har en egen Instagram-konto der han inspirerer og deler den gode opplevelsen på beste digitalt vis.

Kandidaten vil helst sove ute i hagen istedenfor sin egen seng. Camp ble rigget for å øve seg i å sove ute. Mange kjente og ukjente topper er blitt besteget, og vandring i Setesdals heier med tung sekk var en tung opplevelse, men den aller beste likevel. En god kandidat som fortjener en anerkjennelse som Sørlandets junior-villmarking, Martin Bjørnestad.»

Dette var en total overraskelse for begge vinnerne, vi hadde avtalt med familien at det skulle holdes hemmelig og at den offisielle versjonen var at de hadde vunnet billetter til messen. At vi var så heldige å ha Norges egen Kong Villmark, Lars Monsen, kunne ikke gjort prisutdelingen bedre for hverken vinnere, publikum, arrangør og jury. Det ble totalt hakeslepp og en emosjonell situasjon å se den glede og overraskelse hos Nils Rune og Martin.

Helt satt ut

Da Lars Monsen spurte Martin på scenen om han virkelig ikke visste noe om dette, var han tydelig satt ut av det hele, og svarte at han «hadde ikkje peiling på dette».

Hva gjør du her da, spør Lars.

Æ skolle se på dæ, svarte Martin.

Dette var stort for alle og aller mest for Martin, som fikk med seg noen gode ord fra Monsen:

«Det du gjør er så viktig, motiver og inspirer andre barn, unge og voksne til et liv med naturen. Aldri gi deg på det, og avsluttet med: Alt er mulig!»